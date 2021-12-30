Необычная "Мимоза" без рыбных консервов - серьезный конкурент традиционному салату

Кулинары предлагают заменить сардину крабовыми палочками. По сути, салат все так же с рыбой (из которой, собственно, делают палочки), но вкус - совсем другой.

Ингредиенты для альтернативной "Мимозы":

3 яйца;

2 картофелины;

1 морковь;

1 яблоко;

1/2 пучка зелёного лука;

200 г крабовых палочек;

200 г майонеза.

Приготовление салата

Яйца сварите вкрутую за 10 минут, картошку и морковь - до готовности.

Отделите белки от желтков. Натрите их, вареные овощи и яблоко на средней или крупной терке. Зеленый лук нарубите. Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками или также натрите.

Выложите в салатник картошку, белки с зеленым луком, крабовые палочки, яблоки, морковь. После каждого слоя делайте сеточку из майонеза или просто смазывайте им. Сверху посыпьте тертым желтком.

Перед подачей оставьте на пару часов в холодильнике.