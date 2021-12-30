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Необычная "Мимоза" без рыбных консервов - серьезный конкурент традиционному салату

Автор: Светлана Мащенко

Предлагаем вам нестандартную альтернативу традиционному новогоднему салату "Мимоза", в основе которого не будет рыбных консервов.

Как приготовить праздничное блюдо, пишет Lifehacker.

Кулинары предлагают заменить сардину крабовыми палочками. По сути, салат все так же с рыбой (из которой, собственно, делают палочки), но вкус - совсем другой.

Ингредиенты для альтернативной "Мимозы":

  • 3 яйца;
  • 2 картофелины;
  • 1 морковь;
  • 1 яблоко;
  • 1/2 пучка зелёного лука;
  • 200 г крабовых палочек;
  • 200 г майонеза.

Приготовление салата

Яйца сварите вкрутую за 10 минут, картошку и морковь - до готовности.

Отделите белки от желтков. Натрите их, вареные овощи и яблоко на средней или крупной терке. Зеленый лук нарубите. Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками или также натрите.

Выложите в салатник картошку, белки с зеленым луком, крабовые палочки, яблоки, морковь. После каждого слоя делайте сеточку из майонеза или просто смазывайте им. Сверху посыпьте тертым желтком.

Перед подачей оставьте на пару часов в холодильнике.

Ранее мы писали, как приготовить "Робин-Бобин" - салат, который называют родным братом "Оливье".

Также появился рецепт необычного салата "Генерал", который может легко заменить традиционную "Сельдь под шубой".

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рецептысалатмимоза