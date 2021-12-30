Необычная "Мимоза" без рыбных консервов - серьезный конкурент традиционному салату

Предлагаем вам нестандартную альтернативу традиционному новогоднему салату "Мимоза", в основе которого не будет рыбных консервов.
Как приготовить праздничное блюдо, пишет Lifehacker.
Кулинары предлагают заменить сардину крабовыми палочками. По сути, салат все так же с рыбой (из которой, собственно, делают палочки), но вкус - совсем другой.
Яйца сварите вкрутую за 10 минут, картошку и морковь - до готовности.
Отделите белки от желтков. Натрите их, вареные овощи и яблоко на средней или крупной терке. Зеленый лук нарубите. Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками или также натрите.
Выложите в салатник картошку, белки с зеленым луком, крабовые палочки, яблоки, морковь. После каждого слоя делайте сеточку из майонеза или просто смазывайте им. Сверху посыпьте тертым желтком.
Перед подачей оставьте на пару часов в холодильнике.
Ранее мы писали, как приготовить "Робин-Бобин" - салат, который называют родным братом "Оливье".
Также появился рецепт необычного салата "Генерал", который может легко заменить традиционную "Сельдь под шубой".