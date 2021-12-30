Незвичайна "Мімоза" без рибних консервів - серйозний конкурент традиційному салату

Кулінари пропонують замінити сардину крабовими паличками. По суті, салат все так же з рибою (з якої, власне, роблять палички), але смак - зовсім інший.

Інгредієнти для альтернативної "Мімози":

3 яйця;

2 картоплини;

1 морква;

1 яблуко;

1/2 пучка зеленої цибулі;

200 г крабових паличок;

200 г майонезу.

Приготування салату

Яйця зваріть круто за 10 хвилин, картоплю і моркву - до готовності.

Відокремте білки від жовтків. Натріть їх, варені овочі і яблуко на середній або крупній тертці. Зелену цибулю нарубайте. Крабові палички наріжте невеликими шматочками або також натріть.

Викладіть в салатник картоплю, білки з зеленою цибулею, крабові палички, яблука, моркву. Після кожного шару робіть сіточку з майонезу або просто змащуйте їм. Зверху посипте тертим жовтком.

Перед подачею залиште на пару годин в холодильнику.