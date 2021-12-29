Салат "Генерал" может вытеснить со стола традиционную "Шубу": готовить очень просто!

Классическое новогоднее угощение - слоеный салат "Сельдь под шубой", или просто "Шуба" можно заменить очень необычным блюдом, которое точно понравится вашим гостям. И готовить его значительно проще, чем салат с селедкой, которую нужно чистить и выбирать кости.

Как порадовать себя и гостей праздничным салатом под названием "Генерал" - читайте ниже в материале Styler .

Ингредиенты для салата

300 г отварной говядины (свинины, курицы), если любите пикантный вкус, возьмите индейку копченую (без кости) или копченую куриную грудку.

250-300 г вареной свеклы

250-300 г вареной моркови

4 вареных яйца

150 г твердого сыра

2-3 зубчика чеснока

60 г грецких орехов (при желании для украшения)

майонез

соль

зелень

Пошаговое приготовление салата

Подготовьте все ингредиенты: мясо нарежьте соломкой или кубиком, чеснок измельчите, все остальные компоненты натрите на терке.

Салат выложите слоями, перемазывая каждый майонезом:

1-й слой: мясо, чеснок

2-й слой: сыр

3-й слой: яйца

4-й слой: морковь

5-й слой: свекла

Украшаем салат по своему вкусу: можно зеленью и посыпать измельченными грецкими орехами.

К слову, чеснок можно добавить в свеклу, а не в мясо. Также мясной слой и свекольный можно сначала смешать с майонезом, а потом выложить, остальные слои достаточно покрыть небольшой сеточкой майонеза и аккуратно разровнять.