Салат "Генерал" может вытеснить со стола традиционную "Шубу": готовить очень просто!
Классическое новогоднее угощение - слоеный салат "Сельдь под шубой", или просто "Шуба" можно заменить очень необычным блюдом, которое точно понравится вашим гостям. И готовить его значительно проще, чем салат с селедкой, которую нужно чистить и выбирать кости.
Как порадовать себя и гостей праздничным салатом под названием "Генерал" - читайте ниже в материале Styler.
Ингредиенты для салата
- 300 г отварной говядины (свинины, курицы), если любите пикантный вкус, возьмите индейку копченую (без кости) или копченую куриную грудку.
- 250-300 г вареной свеклы
- 250-300 г вареной моркови
- 4 вареных яйца
- 150 г твердого сыра
- 2-3 зубчика чеснока
- 60 г грецких орехов (при желании для украшения)
- майонез
- соль
- зелень
Пошаговое приготовление салата
Подготовьте все ингредиенты: мясо нарежьте соломкой или кубиком, чеснок измельчите, все остальные компоненты натрите на терке.
Салат выложите слоями, перемазывая каждый майонезом:
- 1-й слой: мясо, чеснок
- 2-й слой: сыр
- 3-й слой: яйца
- 4-й слой: морковь
- 5-й слой: свекла
Украшаем салат по своему вкусу: можно зеленью и посыпать измельченными грецкими орехами.
К слову, чеснок можно добавить в свеклу, а не в мясо. Также мясной слой и свекольный можно сначала смешать с майонезом, а потом выложить, остальные слои достаточно покрыть небольшой сеточкой майонеза и аккуратно разровнять.
Ранее мы писали, как приготовить салат "Шуба" по классическому рецепту.
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