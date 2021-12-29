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Салат "Генерал" может вытеснить со стола традиционную "Шубу": готовить очень просто!

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Среда 29 декабря 2021 13:53
Салат "Генерал" может вытеснить со стола традиционную "Шубу": готовить очень просто! Скрин видео: Салат "Генерал"
Автор: Светлана Мащенко

Классическое новогоднее угощение - слоеный салат "Сельдь под шубой", или просто "Шуба" можно заменить очень необычным блюдом, которое точно понравится вашим гостям. И готовить его значительно проще, чем салат с селедкой, которую нужно чистить и выбирать кости.

Как порадовать себя и гостей праздничным салатом под названием "Генерал" - читайте ниже в материале Styler.

Ингредиенты для салата

  • 300 г отварной говядины (свинины, курицы), если любите пикантный вкус, возьмите индейку копченую (без кости) или копченую куриную грудку.
  • 250-300 г вареной свеклы
  • 250-300 г вареной моркови
  • 4 вареных яйца
  • 150 г твердого сыра
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 60 г грецких орехов (при желании для украшения)
  • майонез
  • соль
  • зелень

Пошаговое приготовление салата

Подготовьте все ингредиенты: мясо нарежьте соломкой или кубиком, чеснок измельчите, все остальные компоненты натрите на терке.

Салат выложите слоями, перемазывая каждый майонезом:

  • 1-й слой: мясо, чеснок
  • 2-й слой: сыр
  • 3-й слой: яйца
  • 4-й слой: морковь
  • 5-й слой: свекла

Украшаем салат по своему вкусу: можно зеленью и посыпать измельченными грецкими орехами.

К слову, чеснок можно добавить в свеклу, а не в мясо. Также мясной слой и свекольный можно сначала смешать с майонезом, а потом выложить, остальные слои достаточно покрыть небольшой сеточкой майонеза и аккуратно разровнять.

Ранее мы писали, как приготовить салат "Шуба" по классическому рецепту.

Также кулинары рассказали про салат "Марфа", который является конкурентом классического Оливье.

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