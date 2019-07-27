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Необходимо прилично потратиться: Комаровский рассказал, как выбирать термометр

STYLERЖизнь    27.07.2019 - 11:36
Необходимо прилично потратиться: Комаровский рассказал, как выбирать термометр
Доктор Комаровский (фото: РБК-Украина)

Комаровский поделился важными советами

Евгений Комаровский рассказал, как правильно выбирать термометр, а также поделился важными рекомендациями. Соответствующий пост эксперт опубликовал в социальной сети Facebook.

Есть предположение, что необходимо потратить достаточно приличную сумму из домашнего бюджета, чтобы купить хороший термометр. Однако Комаровский с данным утверждением не совсем согласен.

"На самом деле, в большинстве случаев, вам совершенно неважно точно знать у ребенка 37.7С или 37.9С. На самом деле, ваши действия совершенно одинаковы в ситуации 37.5С или 37.8С, 39.2С или 39.7С. Точность измерения температуры нужна разве что в лаборатории или при проведении особо ценных исследований", - отметил доктор.

Евгений Комаровский о выборе термометра (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровский рекомендует обращать внимание лишь на то, нормальная температура или не нормальная. А также следить за динамикой изменения температуры. 

Как мы ранее писали, Евгений Комаровский рассказал, что нужно знать о лецитине, а также развенчал популярный миф касательно данной добавки к рациону. 

Также мы сообщали, доктор Евгений Комаровский рассказал родителям, что необходимо знать о детском рационе, а также развеял популярный миф. 

Кстати, Евгений Комаровский рассказал, можно ли повредить ребенку частым промыванием носа физраствором.

Чистый бизнес: Комаровский ошарашил неожиданным заявлением Нет ничего опасного: Комаровский разрушил очередной миф о детском рационе
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