Необходимо прилично потратиться: Комаровский рассказал, как выбирать термометр

Доктор Комаровский (фото: РБК-Украина)

Комаровский поделился важными советами

Евгений Комаровский рассказал, как правильно выбирать термометр, а также поделился важными рекомендациями. Соответствующий пост эксперт опубликовал в социальной сети Facebook.

Есть предположение, что необходимо потратить достаточно приличную сумму из домашнего бюджета, чтобы купить хороший термометр. Однако Комаровский с данным утверждением не совсем согласен.

"На самом деле, в большинстве случаев, вам совершенно неважно точно знать у ребенка 37.7С или 37.9С. На самом деле, ваши действия совершенно одинаковы в ситуации 37.5С или 37.8С, 39.2С или 39.7С. Точность измерения температуры нужна разве что в лаборатории или при проведении особо ценных исследований", - отметил доктор.

Евгений Комаровский о выборе термометра (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровский рекомендует обращать внимание лишь на то, нормальная температура или не нормальная. А также следить за динамикой изменения температуры.

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