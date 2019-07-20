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Нет ничего опасного: Комаровский разрушил очередной миф о детском рационе

STYLERЖизнь    20.07.2019 - 16:10
Нет ничего опасного: Комаровский разрушил очередной миф о детском рационе
Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский поделился важными советами

Доктор Евгений Комаровский рассказал родителям, что необходимо знать о детском рационе, а также развеял популярный миф. Соответствующий пост эксперт опубликовал в социальной сети Instagram.

Организму ребенка с ранних лет требуется как можно больше питательных веществ и витаминов. Для нормального роста и развития в рацион малыша должны входить не только молоко, овощи, фрукты, каши, но и мясо.

Комаровский считает, что свинину также можно давать ребенку, несмотря на распространенный миф о том, что данный продукт может нанести вред неокрепшему организму.

"Если ваша религия позволяет вам есть свинину, кушайте её на здоровье. Ничего здесь опасного, вредного нет. Если ребенок хочет есть мясо, если у вас есть доступ к качественной умеренной жирности свинине, ребенку можно это давать", - отметил врач.

Евгений Комаровский о свинине в детском рационе (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что Комаровский рассказал, можно ли гулять при ОРВИ.

Ранее мы писали, Евгений Комаровский рассказал, можно ли повредить ребенку частым промыванием носа физраствором.

А также о том, что доктор Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

Будьте осторожны: Комаровский сделал важное предупреждение для родителей
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