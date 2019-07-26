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Чистый бизнес: Комаровский ошарашил неожиданным заявлением

STYLERПерсоны    26.07.2019 - 12:00
Чистый бизнес: Комаровский ошарашил неожиданным заявлением
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Комаровский развенчал миф о популярной добавке к рациону

Евгений Комаровский рассказал, что нужно знать о лецитине, а также развенчал популярный миф касательно данной добавки к рациону. Соответствующую публикацию эксперт разместил в соцсети Instagram.

Комаровский заявил, что убедительных работ, которые бы доказывали "огромную пользу лецитина", не существует. Хотя в интеренете распространено обратное суждение.

"В подавляющем большинстве случаев все, что пишут о его чрезмерной пользе, - это чистый бизнес. То есть бизнеса здесь намного больше, чем реальной пользы", - отметил врач.

Также эксперт добавил, что в процессе расщепления лецитина в кишечнике образуются вещества, оказывающие негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. В таком случае есть определенный риск передозировки.

Как мы ранее сообщали, доктор Евгений Комаровский рассказал родителям, что необходимо знать о детском рационе, а также развеял популярный миф. Соответствующий пост эксперт опубликовал в социальной сети Instagram.

Ранее мы писали,  что Евгений Комаровский рассказал, можно ли повредить ребенку частым промыванием носа физраствором.

Нет ничего опасного: Комаровский разрушил очередной миф о детском рационе Кормить или не кормить: Комаровский дал ответ на волнующий всех родителей вопрос
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