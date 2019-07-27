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Необхідно пристойно витратитися: Комаровський розповів, як обирати термометр

STYLERЖиття    27.07.2019 - 11:36
Необхідно пристойно витратитися: Комаровський розповів, як обирати термометр
Доктор Комаровський (фото: РБК-Україна)

Комаровський поділився важливими порадами

Євген Комаровський розповів, як правильно обирати термометр, а також поділився важливими рекомендаціями. Відповідний пост експерт опублікував в соціальній мережі Facebook.

Є припущення, що необхідно витратити досить пристойну суму з сімейного бюджету, щоб купити хороший термометр. Однак Комаровський з цим твердженням не зовсім згоден.

"Насправді, в більшості випадків, вам зовсім неважливо точно знати у дитини 37.7С або 37.9С. Насправді, ваші дії абсолютно однакові в ситуації 37.5С або 37.8С, 39.2С або 39.7С. Точність вимірювання температури потрібна хіба що в лабораторії або при проведенні особливо цінних досліджень ", - зазначив лікар.

Євген Комаровський про вибір термометра (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровський рекомендує звертати увагу лише на те, нормальна температура або ні. А також стежити за динамікою зміни температури.

Як ми раніше писали, Євген Комаровський розповів, що потрібно знати про лецітін, а також розвінчав популярний міф щодо даної добавки до раціону.

Також ми повідомляли, доктор Євген Комаровський розповів батькам, що необхідно знати про дитячий раціон, а також розвіяв популярний міф.

До речі, Євген Комаровський розповів, чи можна зашкодити дитині частим промиванням носа фізіологічним розчином.

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