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"Ненавидим Россию": в Корее россиянка устроила истерику, потому что ей отказались продать товар (фото)

Россиянке отказали в магазине в Корее (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Сеуле в Южной Корее владелица одного из магазинов на рынке отказалась продавать украшения россиянке. Когда она заявила, что хочет отправлять товар в РФ, то продавщица сказала: "Мы ненавидим Россию!"

Уроженка Тюмени, которую зовут Моника Ли, пожаловалась на продавщицу на своей странице в Instagram.

В соцсети за россиянкой следит более 46 тысяч фолловеров.

Россиянка сообщила, что была на рынке на закупке украшений и, увидев соответствующий клиентке дизайн, поинтересовалась у владелицы ценой. Далее между ними состоялся такой диалог:

- Куда поставляете/продаете?

- В Россию.

- Мы не работаем с Россией.

- В смысле не работаем? Почему?

- Ненавидим.

В результате Моника не поняла, почему владелица магазина отказалась ее обслуживать, поэтому обозвала ее крысой и опубликовала фото женщины.

"У меня нет слов. Что за крыса", - написала она.

В Сеуле россиянке отказались продать товар (/t.me/bozhejakekonchene)

Ранее мы сообщали, что в Турции россиянку отказались везти шесть таксистов.

Также мы писали, что россиянка заплакала, потому что их и ее семье не дали визу в Германию.

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