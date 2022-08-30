"Ненавидимо Росію": у Кореї росіянка влаштувала істерику, бо їй відмовилися продати товар (фото)

У соцмережі за росіянкою стежить понад 46 тисяч фоловерів.

Росіянка повідомила, що була на ринку на закупівлі прикрас і, побачивши відповідний клієнтці дизайн, поцікавилася у власниці ціною. Далі між ними відбувся такий діалог:

- Куди постачаєте/продаєте?

- До Росії.

- Ми не працюємо з Росією.

- У сенсі не працюємо? Чому?

- Ненавидимо.

В результаті Моніка не зрозуміла, чому власниця магазину відмовилася її обслуговувати, тому обізвала її "крисою" та опублікувала фото жінки.

"У мене немає слів. Що за криса", - написала вона.

У Сеулі росіянці відмовилися продати товар (/t.me/bozhejakekonchene)