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"Ненавидимо Росію": у Кореї росіянка влаштувала істерику, бо їй відмовилися продати товар (фото)

Росіянці відмовили в магазині у Кореї (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Сеулі в Південній Кореї власниця одного із магазинів на ринку відмовилася продавати прикраси росіянці. Коли вона заявила, що хоче відправляти товар до РФ, то продавчиня сказала: "Ми ненавидимо Росію!"

"Ненавидимо Росію": у Кореї росіянка влаштувала істерику, бо їй відмовилися продати товар (фото)

Уродженка Тюмені, яку звати Моніка Лі, поскаржилася на продавщицю на своїй сторінці в Instagram.

У соцмережі за росіянкою стежить понад 46 тисяч фоловерів.

Росіянка повідомила, що була на ринку на закупівлі прикрас і, побачивши відповідний клієнтці дизайн, поцікавилася у власниці ціною. Далі між ними відбувся такий діалог:

- Куди постачаєте/продаєте?

- До Росії.

- Ми не працюємо з Росією.

- У сенсі не працюємо? Чому?

- Ненавидимо.

В результаті Моніка не зрозуміла, чому власниця магазину відмовилася її обслуговувати, тому обізвала її "крисою" та опублікувала фото жінки.

"У мене немає слів. Що за криса", - написала вона.

У Сеулі росіянці відмовилися продати товар (/t.me/bozhejakekonchene)

Раніше ми повідомляли, що у Туреччині росіянку відмовилися везти шість таксистів.

Також ми писали, що росіянка заплакала, тому що їх та її родині не дали візу до Німеччини.

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Російська Федерація