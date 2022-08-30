"Ненавидим Россию": в Корее россиянка устроила истерику, потому что ей отказались продать товар (фото)

В городе Сеуле в Южной Корее владелица одного из магазинов на рынке отказалась продавать украшения россиянке. Когда она заявила, что хочет отправлять товар в РФ, то продавщица сказала: "Мы ненавидим Россию!"

Уроженка Тюмени, которую зовут Моника Ли, пожаловалась на продавщицу на своей странице в Instagram .

В соцсети за россиянкой следит более 46 тысяч фолловеров.

Россиянка сообщила, что была на рынке на закупке украшений и, увидев соответствующий клиентке дизайн, поинтересовалась у владелицы ценой. Далее между ними состоялся такой диалог:

- Куда поставляете/продаете?

- В Россию.

- Мы не работаем с Россией.

- В смысле не работаем? Почему?

- Ненавидим.

В результате Моника не поняла, почему владелица магазина отказалась ее обслуживать, поэтому обозвала ее крысой и опубликовала фото женщины.

"У меня нет слов. Что за крыса", - написала она.

В Сеуле россиянке отказались продать товар (/t.me/bozhejakekonchene)