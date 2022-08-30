"Ненавидимо Росію": у Кореї росіянка влаштувала істерику, бо їй відмовилися продати товар (фото)
У місті Сеулі в Південній Кореї власниця одного із магазинів на ринку відмовилася продавати прикраси росіянці. Коли вона заявила, що хоче відправляти товар до РФ, то продавчиня сказала: "Ми ненавидимо Росію!"
"Ненавидимо Росію": у Кореї росіянка влаштувала істерику, бо їй відмовилися продати товар (фото)
Уродженка Тюмені, яку звати Моніка Лі, поскаржилася на продавщицю на своїй сторінці в Instagram.
У соцмережі за росіянкою стежить понад 46 тисяч фоловерів.
Росіянка повідомила, що була на ринку на закупівлі прикрас і, побачивши відповідний клієнтці дизайн, поцікавилася у власниці ціною. Далі між ними відбувся такий діалог:
- Куди постачаєте/продаєте?
- До Росії.
- Ми не працюємо з Росією.
- У сенсі не працюємо? Чому?
- Ненавидимо.
В результаті Моніка не зрозуміла, чому власниця магазину відмовилася її обслуговувати, тому обізвала її "крисою" та опублікувала фото жінки.
"У мене немає слів. Що за криса", - написала вона.
У Сеулі росіянці відмовилися продати товар (/t.me/bozhejakekonchene)
Раніше ми повідомляли, що у Туреччині росіянку відмовилися везти шість таксистів.
Також ми писали, що росіянка заплакала, тому що їх та її родині не дали візу до Німеччини.