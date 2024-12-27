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Неможливо поворухнутись: названо тривожний стан, який виникає під час сну

Експерт розповів, що таке сонний параліч та чому виникає (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сонний параліч прийнято вважати феномен, при якому людина, засинаючи або прокидаючись, деякий час неспроможна поворухнутись. Є способи, які допоможуть уникнути такого стану.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Що відомо про стан

Загалом - це перехідний стан між сном і повним пробудженням, який характеризується цілковитою атонією (слабкістю) м'язів. Він може трапитись під час засинання або пробудження і з ним часто пов'язані жахливі видіння, на які людина ніяким чином не може зреагувати через параліч.

Як уникнути такого стану

Головна порада - не спати на спині, адже це положення може вплинути на дихання, що потенційно може призвести до паралічу сну.

Рекс Ісап.

Певні психічні розлади, такі як безсоння, нарколепсія або посттравматичний стресовий розлад, можуть викликати сонний параліч, і лікування цих проблем може опосередковано допомогти при сонному паралічі.

Тривалі періоди поганого сну можуть призвести до багатьох проблем зі здоров’ям, включаючи проблеми з пам’яттю, втому, поганий баланс і підвищений апетит.

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