Невозможно пошевелиться: названо тревожное состояние, которое возникает во время сна

Что известно о состоянии

В целом - это переходное состояние между сном и полным пробуждением, которое характеризуется полной атонией (слабостью) мышц. Оно может случиться во время засыпания или пробуждения и с ним часто связаны ужасные видения, на которые человек никак не может среагировать из-за паралича.

Как избежать такого состояния

Главный совет - не спать на спине, ведь это положение может повлиять на дыхание, что потенциально может привести к параличу сна.

Рекс Исап.

Определенные психические расстройства, такие как бессонница, нарколепсия или посттравматическое стрессовое расстройство, могут вызывать сонный паралич, и лечение этих проблем может косвенно помочь при сонном параличе.

Длительные периоды плохого сна могут привести ко многим проблемам со здоровьем, включая проблемы с памятью, усталость, плохой баланс и повышенный аппетит.