Невозможно пошевелиться: названо тревожное состояние, которое возникает во время сна

Сонный паралич принято считать феномен, при котором человек, засыпая или просыпаясь, некоторое время не может пошевелиться. Есть способы, которые помогут избежать такого состояния.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
В целом - это переходное состояние между сном и полным пробуждением, которое характеризуется полной атонией (слабостью) мышц. Оно может случиться во время засыпания или пробуждения и с ним часто связаны ужасные видения, на которые человек никак не может среагировать из-за паралича.
Главный совет - не спать на спине, ведь это положение может повлиять на дыхание, что потенциально может привести к параличу сна.
Рекс Исап.
Определенные психические расстройства, такие как бессонница, нарколепсия или посттравматическое стрессовое расстройство, могут вызывать сонный паралич, и лечение этих проблем может косвенно помочь при сонном параличе.
Длительные периоды плохого сна могут привести ко многим проблемам со здоровьем, включая проблемы с памятью, усталость, плохой баланс и повышенный аппетит.
Ранее мы сообщали, что сон днем в это время может привести к бессоннице и ухудшению самочувствия.
Также мы писали о 6 способах, которые помогут легко уложить ребенка спать.