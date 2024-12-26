Сон вдень в цей час може призвести до безсоння та погіршення самопочуття

Сон удень допомагає відновити концентрацію уваги, продуктивність та здатність фокусуватися на роботі. Однак, варто уникати сну в певний час доби, щоб не виникнуло безсоння.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Коли не можна дрімати вдень

Фахівці зі сну радять не дрімати в певний час доби, попереджаючи, що це може призвести до додаткових проблем.

Сон вдень може стати більш поширеним в зимові місяці, коли температура падає і починаються сезонні хвороби. У святковий період багато людей також дрімають вдень, оскільки їжа та алкоголю роблять їх сонливими.

Важливо пам'ятати, що сон після 15:00 може призвести до безсоння пізніше.

Найкраще подрімати принаймні за вісім годин до запланованого сну. Дрімота надто пізно вдень може сприяти проблемам зі сном у нічний час.

Циркадний ритм - це внутрішній годинник організму, який відповідає 24-годинному циклу. У цьому циклі є два пікові періоди сонливості. Найбільший пік припадає на ніч, а другий - на ранній день.

Дрімання після 15:00 може заважати міцному сну вночі. Такі фактори, як графік сну, вік і прийом ліків також можуть зіграти роль у визначенні найкращого часу доби для сну.

Т ривале дрімання посеред дня може порушити внутрішній годинник організму, викликавши своєрідний "збій". Тоді може порушитися режим дня, що може стати причиною появи неконтрольованого відчуття голоду, порушення сну та нестачі енергії.

Постійне відчуття втоми та сонливості може бути індикатором наявності проблем зі здоров’ям. Бажання подрімати може викликатися стресом, безсонням, апное (задишкою) уві сні. Крім того, деякі дослідження пов’язують постійну втому і сонливість вдень з ризиком появи діабету 2-го типу та серцево-судинних захворювань.

Як довго потрібно дрімати

Експерти рекомендують спати вдень протягом 20-30 хвилин, щоб уникнути проблем зі сном пізніше. Це дозволить трохи виспатися, щоб підвищити пильність, не впадаючи в глибокий сон.

Пробудження від глибокого сну може викликати млявість.

Якщо ви страждаєте від безсоння, то необхідно звернутися до лікаря, якщо: