Неможливо не плакати: топ-6 фільмів, які розіб'ють ваше серце

Крихітка на мільйон доларів (2004)

Зворушлива спортивна драма Клінта Іствуда про силу духу, наполегливість і трагічну долю. Головна героїня, офіціантка Меггі мріє стати професійною боксеркою. Вона звертається до досвідченого, але замкнутого тренера Френкі, який спочатку відмовляється, проте зрештою погоджується її навчати. Під його керівництвом Меггі досягає успіху, але несподівана трагедія змінює її життя назавжди. Фільм отримав чотири "Оскари", зокрема за "Найкращий фільм".

Спокута (2007)

Події розгортаються у Великій Британії напередодні Другої світової війни. Юна Брайоні через ревнощі та нерозуміння звинувачує Роббі, коханого своєї сестри Сесілії, у злочині, якого він не скоював. Це звинувачення назавжди змінює долі всіх трьох.

Її звати Сара (2010)

Французька журналістка розслідує трагедію єврейської сім’ї, яка постраждала під час облави у Вель д’Ів в окупованому нацистами Парижі 1942 року. Вона дізнається про долю маленької дівчинки, яка намагалася врятувати свого брата, сховавши його у шафі. Поступово журналістка розкриває зв’язок цієї історії зі своєю власною родиною.

Планета Ка-Пекс (2001)

Загадкова науково-фантастична драма про межі розуму та сприйняття реальності. До психіатричної лікарні потрапляє чоловік, який називає себе прибульцем з планети Ка-Пекс. Він дивує лікарів своєю мудрістю, знаннями про космос і незвичайною поведінкою. Психіатр намагається розгадати його таємницю: чи це геніальний обман, чи він справді не з цього світу?

Мій ангел-охоронець (2009)

Дівчинка дізнається, що її народили спеціально для порятунку тяжко хворої сестри, адже її органи та кров можуть бути використані для лікування. Проте, подорослішавши, вона приймає несподіване рішення - подати до суду, щоб отримати право розпоряджатися власним тілом.

Босоніж по бруківці (2005)

Чоловік, що веде безтурботне життя та уникає відповідальності, несподівано рятує молоду жінку, яка виросла у відокремленому світі та майже не знає реального життя. Разом вони вирушають у подорож, яка змінює їх обох, відкриваючи справжню любов і сенс існування.