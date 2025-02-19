Коли підтримка - важливіша за все. 7 фільмів про справжню жіночу дружбу

Жіноча дружба - це підтримка, взаєморозуміння та сила, яка допомагає пережити найважчі моменти. У кіно вона зображується по-різному: від теплих історій про незламний зв’язок до драматичних сюжетів, що випробовують героїнь на міцність.

Клуб перших дружин (1996)

Комедійна драма про трьох жінок, яких залишили чоловіки заради молодших коханок. Об'єднавшись, вони вирішують помститися своїм ексам та водночас знайти новий сенс у житті.

Зараз і тоді (1995)

Чотири подруги дитинства зустрічаються після багатьох років розлуки та згадують літо 1970 року, яке назавжди змінило їхні життя. Через флешбеки фільм показує їхні пригоди, секрети, перше кохання та випробування, що допомогли їм стати тим, ким вони є.

Тельма та Луїза (1991)

Культова роуд-муві драма про двох подруг, які вирішують втекти від буденного життя у невинну подорож, але вона перетворюється на справжню гонитву. Після нападу в барі Луїза вбиває ґвалтівника Тельми, і жінки змушені тікати від поліції. Їхня подорож сповнена небезпек, самопізнання та боротьби за свободу.

Заборонена пристрасть (2013)

Роз і Ліл не просто подруги, вони дружать з самого дитинства. Коли вони народили синів, Тома і Яна, ті продовжили дружбу. Однак, з часом ця дружба приймає незвичайні форми… Після важкого періоду у відносинах з чоловіком, у Роз несподівано зав’язуються стосунки з сином її самої близької подруги, з Яном. Злий на матір, Том в помсту їй вирішує зробити те ж саме з Ліл. Родинні і дружні зв’язки переплітаються.

Бандитки (2006)

Сара - освічена аристократка, а Марія - проста фермерка. Після жорстокого рейду банку, що зруйнував їхні життя, вони стають напарницями та починають грабувати банки, щоб допомогти бідним.

Світ примар (2000)

"Сатирична драма про дорослішання двох найкращих подруг, Енід і Ребекки, які після закінчення школи стикаються з реальністю дорослого життя. Їхні шляхи починають розходитися, коли Енід заводить дивну дружбу з самотнім колекціонером платівок, а Ребекка прагне більш традиційного майбутнього.

Карамель (2007)

Сюжет розгортається навколо п'ятьох жінок, які працюють у салоні краси в Бейруті. Заголовна "карамель" символізує не лише солодкість, а й складність жіночих переживань. Вони разом долають труднощі, підтримують одна одну та розвиваються в процесі, відчуваючи смак свободи та любові.