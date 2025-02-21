Невозможно не плакать: топ-6 фильмов, которые разобьют ваше сердце

Крошка на миллион долларов (2004)

Трогательная спортивная драма Клинта Иствуда о силе духа, настойчивости и трагической судьбе. Главная героиня, официантка Мэгги мечтает стать профессиональной боксеркой. Она обращается к опытному, но замкнутому тренеру Фрэнки, который сначала отказывается, однако в конце концов соглашается ее обучать. Под его руководством Мэгги добивается успеха, но неожиданная трагедия меняет ее жизнь навсегда. Фильм получил четыре "Оскара", в том числе за "Лучший фильм".

Искупление (2007)

События разворачиваются в Великобритании накануне Второй мировой войны. Юная Брайони из-за ревности и непонимания обвиняет Робби, возлюбленного своей сестры Сесилии, в преступлении, которого он не совершал. Это обвинение навсегда меняет судьбы всех троих.

Ее зовут Сара (2010)

Французская журналистка расследует трагедию еврейской семьи, пострадавшей во время облавы в Вель д'Ив в оккупированном нацистами Париже 1942 года. Она узнает о судьбе маленькой девочки, которая пыталась спасти своего брата, спрятав его в шкафу. Постепенно журналистка раскрывает связь этой истории со своей собственной семьей.

Планета Ка-Пекс (2001)

Загадочная научно-фантастическая драма о границах разума и восприятия реальности. В психиатрическую больницу попадает человек, который называет себя пришельцем с планеты Ка-Пекс. Он удивляет врачей своей мудростью, знаниями о космосе и необычным поведением. Психиатр пытается разгадать его тайну: то ли это гениальный обман, то ли он действительно не от мира сего?

Мой ангел-хранитель (2009)

Девочка узнает, что ее родили специально для спасения тяжело больной сестры, ведь ее органы и кровь могут быть использованы для лечения. Однако, повзрослев, она принимает неожиданное решение - подать в суд, чтобы получить право распоряжаться собственным телом.

Босиком по мостовой (2005)

Мужчина, ведущий беззаботную жизнь и избегающий ответственности, неожиданно спасает молодую женщину, которая выросла в уединенном мире и почти не знает реальной жизни. Вместе они отправляются в путешествие, которое меняет их обоих, открывая настоящую любовь и смысл существования.