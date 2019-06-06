Негайно біжіть до лікаря: Комаровський розповів про тривожні симптоми у немовлят

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Комаровський перерахував симптоми після травмування, які повинні насторожити батьків

Доктор Комаровський повідомив, в яких випадках при травмах голови у немовляти слід негайно звернутися за медичною допомогою. Про це відомий педіатр розповів на своїй Instagram-сторінці.

За словами Євгена Комаровського, в більшості випадків травми голови у немовлят закінчуються благополучно, оскільки у дітей першого року життя в порожнині черепа набагато більше рідини, ніж у старших дітей.

Також у немовлят є рухливі і податливі шви, так звані "джерельця", які знижують ризик травмування голови.

Комаровський розповів про симптоми небезпечних травм голови у дитини (фото: health.mil)

Тим не менш, педіатр попереджає, що до будь-якого удару по голові варто поставитися з серйозно, оскільки при травмуванні можливі небезпечні ушкодження мозку і кровотечі в порожнини черепа.

Комаровський розповів про небезпечні симтоми, які вимагають негайного звернення до лікаря:

втрата свідомості, незалежно від тривалості;

неадеватность поведінки;

підозріла сонливість;

виникнення судом;

напади блювоти - більше одного;

нездатність рухати ногою або рукою;

різниця в розмірах зіниць;

темні плями під очима і за вухами;

кровотеча з носа або вух;

поява безбарвної рідини з вух або носа.

Комаровський розповів про симптоми небезпечних травм голови у дитини (фото: health.mil)

За словами Комаровського подібні симптоми можуть виникати не відразу після травмування, тому за дитиною потрібно ретельно стежити протягом 24 годин, навіть якщо травма здалася незначною.

Раніше Комаровський відповів на хвилююче багатьох батьків питання про те, чи можна запобігти у дитини виникнення грижі.

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, чи варто дитині з контагіозним молюском відвідувати басейн, і чи заразливо це для інших дітей.

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