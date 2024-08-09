Немає засобу для миття підлоги? Ось, чим його можна замінити

Використати оцет

Оцет - це природний дезінфекційний засіб, який добре працює як розчин для миття підлоги, не залишаючи жодних хімічних залишків на підлозі.

Хоча деяким людям не подобається запах оцту, він відчутний лише під час миття підлоги - швидко зникає, коли розчин висихає

До того ж існує три "рецепти" домашнього засобу для миття підлоги з оцтом:

розчинити 0,5 склянки дистильованого білого оцту в 3,7 л теплої води;

змішати 0,5 склянки дистильованого білого оцту з 3,7 л теплої води і 2 ст. л. м'якого мийного засобу для посуду;

змішати 0,5 склянки дистильованого білого оцту з 3,7 л теплої води і кількома краплями ароматичної олії або лимонного соку.

Якщо вам потрібно вимити лише невелику площу, зменште кількість інгредієнтів в рецепті наполовину.

Використати засіб для очищення скла

Засіб для миття вікон або скла може не бути повністю натуральним, але часто він має простий склад. Хоча він створений для очищення дзеркал і скла, зазначають, що його також можна використовувати для миття підлоги.

Засіб для миття вікон має додаткову перевагу - він видаляє патьоки з блискучих поверхонь і навіть може усунути необхідність витерти підлогу насухо, залежно від типу поверхонь у вашій оселі.

Крім цього, засіб для миття вікон можна використовувати як засіб для точкового очищення підлоги, розпилюючи його безпосередньо з пляшки і використовуючи мокру швабру для протирання та видалення бруду і липких плям.

Для миття вінілових і кахельних підлог рекомендують змішати 1 частину засобу для миття вікон з 1 частиною теплої води. Для ламінованих підлог потрібна інакша концентрація: радять 0,25 склянки засобу на кожні 1,35 л води.

Використати засіб для миття посуду

М'який засіб для миття посуду може добре працювати як засіб для миття підлоги. Оскільки рідина неагресивна, її можна використовувати на більшості типів підлог, не залишаючи слідів.

Існує два різних рецепти, які радять спробувати:

змішати 0,25 склянки м'якого засобу для посуду і 3 склянки теплої води;

змішати 0,25 склянки засобу для посуду, 2 склянки оцту, 2 склянки теплої води і 0,5 склянки лимонного соку.

Однак не зловживайте засобом в розчині - надмірна кількість створить трохи липку плівку.

Використати медичний алкоголь

Для ретельного очищення ламінованої підлоги зазвичай достатньо води. Але якщо вам потрібен додатковий засіб для чищення, на допомогу прийде медичний спирт.

Ось два способи приготування мийного розчину на основі медичного спирту:

змішати 1 склянку медичного спирту з 3,7 л теплої води;

змішати 1 частину оцту, 1 частину медичного спирту та 1 частину теплої води.

Спирт швидко випаровується, що запобігає утворенню смуг і ліній на підлозі. Крім цього, коли використовується медичний спирт, немає потреби витирати підлогу насухо.