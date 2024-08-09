Нет средства для мытья полов? Вот чем его можно заменить

Использовать уксус

Уксус - это природное дезинфекционное средство, которое хорошо работает как раствор для мытья полов, не оставляя никаких химических остатков на полу.

Хотя некоторым людям не нравится запах уксуса, он ощутим только во время мытья пола - быстро исчезает, когда раствор высыхает

К тому же существует три "рецепта" домашнего средства для мытья полов с уксусом:

растворить 0,5 стакана дистиллированного белого уксуса в 3,7 л теплой воды;

смешать 0,5 стакана дистиллированного белого уксуса с 3,7 л теплой воды и 2 ст. л. мягкого моющего средства для посуды;

смешать 0,5 стакана дистиллированного белого уксуса с 3,7 л теплой воды и несколькими каплями ароматического масла или лимонного сока.

Если вам нужно вымыть небольшую площадь, уменьшите количество ингредиентов в рецепте наполовину.

Использовать средство для очистки стекла

Средство для мытья окон или стекла может не быть полностью натуральным, но часто оно имеет достаточно простой состав. Хотя оно создано для очистки зеркал и стекла, отмечают, что его можно использовать для мытья пола.

Средство для мытья окон имеет дополнительное преимущество - оно удаляет потеки с блестящих поверхностей и даже может устранить необходимость вытереть пол насухо, в зависимости от типа поверхностей в вашем доме.

Кроме этого, средство для мытья окон можно использовать как средство для точечной очистки полов, распыляя его непосредственно из бутылки и используя мокрую швабру для протирания и удаления грязи и липких пятен.

Для мытья виниловых и кафельных полов рекомендуют смешать 1 часть моющего средства окон с 1 частью теплой воды. Для ламинированных полов нужна другая концентрация: рекомендуют 0,25 стакана средства на каждые 1,35 л воды.

Использовать средство для мытья посуды

Мягкое моющее средство может хорошо работать как средство для мытья пола. Поскольку жидкость неагрессивна, ее можно использовать на большинстве типов полов, не оставляя следов.

Существует два разных рецепта, которые советуют попробовать:

смешать 0,25 стакана мягкого средства для посуды и 3 стакана теплой воды;

смешать 0,25 стакана средства для посуды, 2 стакана уксуса, 2 стакана теплой воды и 0,5 стакана лимонного сока.

Однако не злоупотребляйте средством в растворе - избыточное количество создаст немного липкую пленку.

Использовать медицинский алкоголь

Для тщательной очистки ламинированного пола обычно достаточно воды. Но если вам нужно дополнительное чистящее средство, на помощь придет медицинский спирт.

Вот два способа приготовления моющего раствора на основе медицинского спирта:

смешать 1 стакан медицинского спирта с 3,7 л теплой воды;

смешать 1 часть уксуса, 1 часть медицинского спирта и 1 часть теплой воды.

Спирт быстро испаряется, что предотвращает образование полос и линий на полу. Кроме этого, когда используется медицинский спирт, нет необходимости вытирать пол насухо.