Видаляє бруд наче чарівна паличка: 10 способів використання меламінової губки в побуті
Меламінова губка, яка віднедавна з'явилася на ринку товарів для побуту, допомагає швидко та легко прибирати різноманітні плями та забруднення. Завдяки своїм властивостям, таку губку можна використовувати в різноманітних ситуаціях.
Про способи використання меламінової губки розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple.
Почистити плиту від жиру
Меламінова губка - один з найпростіших способів усунути пригорілий жир з газової плити. Цей предмет також творить дива з брудом на пласких електричних плитах.
Видалити лак для волосся з інструментів
Після використання на інструментах для укладання - гребінцях та плойках - може утворитися тонкий шар лаку. Якщо ви помітили плівку на потрібних інструментах для волосся, проведіть по їхній поверхні злегка змоченою губкою.
Відновити брудну комп'ютерну клавіатуру
Прибирати бруд і жир з клавіатури комп'ютера чи ноутбука може бути складно. Проте можна полегшити завдання, провівши меламіновою губкою по клавішах.
Однак попередньо треба вимкнути клавіатуру. Таким способом можна почистити і комп'ютерну мишу.
Прибрати засохлу собачу слину
Слиняві домашні улюбленці роблять ваші стіни плямистими? Спробуйте цей засіб для усунення плям, провівши меламіновою губкою по слідам на стінах. До того ж цей предмет може усунути плями від води, випадково розлитої на поверхню.
Стерти зі стін "шедеври" дітей
Якщо юні художники обирають замість паперу стіни - виправити ситуацію можна меламіновою губкою. Зазначають, що вона чудово прибирає сліди з маркерів, крейди та кольорових олівців.
Видалити іржу
Якщо ви підняли пляшечку крему для гоління з ванни і знайшли під нею кільце іржі, не варто лякатися забруднення поверхні. Радять провести по плямі губкою, щоб миттєво усунути іржу.
Освіжити білі кросівки
Після дня на пікніку в лісі або коли з'являються потертості від повсякденного використання, меламінова губка також стане в пригоді. Достатньо лише злегка зволожити її і провести губкою по поверхні взуття.
Почистити мікрохвильовку та холодильник
Коли в цих кухонних приладах накопичуються бризки та розливи, їх можна легко витерти губкою. Звісно, прилади слід відімкнути від електромережі на час прибирання.
Прибрати після приготування їжі
Якщо ви коли-небудь смажили буряк або виймали кісточки з граната, ви знаєте, які плями вони залишають після себе. Ця губка видалить їх разом зі слідами від спецій та інших високопігментованих інгредієнтів.
Освіжити потьмянілі шви між плитками
Шви між плитками легко стають брудними, а чистити такі щілини - не надто легко. Якщо колись білі плиткові шви стали тьмяними, поверніть їм колір та чистоту меламіновою губкою.
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