Немає радості та задоволення: 6 ознак, що у вашому шлюбі проблеми

Психологи назвали основні ознаки того, що вашому шлюбу може бракувати радості та задоволення. Розпізнавання цих ознак є першим кроком до пошуку змін.

Відсутність спілкування

У будь-яких стосунках спілкування є ключовим.

Якщо ви мало спілкуєтесь зі своїм партнером, то це може бути проблемою. Подумай над цим, коли ви востаннє розмовляли зі своїм партнером.

Щасливий шлюб процвітає завдяки відкритому та чесному спілкуванню. Йдеться про те, щоб поділитися своїми думками, мріями, страхами та навіть дрібними подробицями дня.

Якщо вам важко пригадати, коли у вас востаннє була справжня щира розмова, це може бути ознакою того, що у вашому шлюбі відсутній важливий елемент радості та задоволення.

Почуваєтесь самотніми, навіть коли поруч партнер

Почуття самотності в присутності подружжя може бути гострою ознакою того, що шлюбу бракує близькості. Це досить поширена проблема.

Йдеться про створення емоційного простору, де ви та ваш партнер справді отримуєте задоволення одне від одного, де вас відчувають, бачать і чують.

Не вистачає фізичної прихильності

Фізичний дотик має вирішальне значення для підтримки емоційного зв’язку між парами. Згідно з дослідженнями, пари, які регулярно проявляють фізичну прихильність одне до одного, як правило, мають сильніший емоційний зв’язок.

У щасливому шлюбі фізична прихильність, як-от обійми та тримання за руки важливе для інтимних моментів.

Проте, якщо ви помітили, що ці маленькі жести любові та зв’язку стали рідкісними або взагалі зникли, це може вказувати на глибшу проблему у вашому шлюбі.

Ви живете окремими життями

Шлюб - це ціла командна робота. Має бути атмосфера єдності та спільних пригод.

Якщо ви і ваш чоловік перебуваєте на абсолютно різних планетах з окремими друзями, захопленнями та життєвими історіями, це може бути ознакою того, що вам бракує розваг і задоволення.

Пам’ятайте, що повноцінний шлюб - це коли дві особи ростуть разом, а не окремо.

Якщо ви відчуваєте, що ваші шляхи розходяться, можливо, настав час поговорити щиро про те, що потрібно змінити.

Постійна критика

Коли критика стає постійною і зосереджується лише на негативі, це може бути ознакою того, що вашому шлюбу бракує радості та задоволення.

Замість того, щоб відчувати любов і підтримку, ви боїтеся сказати чи зробити щось неправильне.

Вас не бачать і не чують

Тут не йдеться про грандіозні жести любові чи постійну увагу. Йдеться про простий акт, коли вас почули.

Якщо ваші думки, почуття та переживання залишаються непоміченими, це може бути ознакою того, що вашому шлюбу бракує радості та задоволення.

Варто пам'ятати, що шлюб - це любов, повага та щастя. Йдеться про те, щоб почуватися улюбленими, цінними та захищеними.