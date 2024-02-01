Психолог назвав, яка поведінка жінок у відносинах є "білетом в один кінець" (відео)

Досить часто жінки у стосунках не вміють себе поводити і припускаються жахливих помилок, які можуть призвести до розставання з партнером.

Яка поведінка жінок у стосунках є білетом в один кінець

Стосунки між жінкою та чоловіком - це велика робота обох партнерів. А не завжди ми буваємо готові до цього через недостатній досвід або ж через внутрішній супротив. І це нормально, проте є такі речі, які можуть вмить зруйнувати все, що будувалося певний проміжок часу.

Як чоловіки, так і жінки часто роблять речі, які насправді, пробачити неможливо або ж дуже важко. Це зради, неповага, брехня, знецінювання, грубість тощо.

Ми звикли, що "завжди винен чоловік", але ж це стереотип, жінки теж роблять жахливі вчинки й одним з них поділився психолог.

"Те, що чоловік вам відкриває про себе, потім у сварках не використовуйте ніколи проти нього - це білет в один кінець", - каже психолог.

Якщо чоловік вам розповів про щось, якщо він поділився з вами якоюсь інформацією і потім під час сварки, ви йому кричите “Я так і знала, ти ні на що не здібний, навіть на роботі ти дурбецало” і тому подібні фрази - ви маєте розуміти, що це був останній раз, коли він реально відкривав вам якісь проблеми та давав вам ту інформацію, якою ви потім можете його потенційно вдарити.

"Тому, якщо ви так робили - звичайно просити вибачення, а в майбутньому ніколи так не робіть. Якщо чоловік зміг вам трішки довіритися та почати про щось з вами говорити - підтримуйте, надихайте, будьте для нього людиною, яка має передбачати спокійну реакцію навіть на дуже неприємні новини", - підсумовує психолог.