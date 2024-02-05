Нет радости и удовольствия: 6 признаков, что в вашем браке проблемы

Психологи назвали основные признаки того, что вашему браку может не хватать радости и удовольствия. Распознавание этих признаков является первым шагом к поиску изменений.

Отсутствие общения

В любых отношениях общение является ключевым.

Если вы мало общаетесь со своим партнером, это может быть проблемой. Подумай об этом, когда вы последний раз разговаривали со своим партнером.

Счастливый брак процветает благодаря открытому и честному общению. Речь идет о том, чтобы поделиться своими мыслями, мечтами, страхами и даже мельчайшими подробностями дня.

Если вам трудно вспомнить, когда у вас последний раз был настоящий искренний разговор, это может быть признаком того, что в вашем браке отсутствует важный элемент радости и удовольствия.

Чувствуете себя одинокими, даже когда рядом партнер

Чувство одиночества в присутствии супругов может быть острым признаком брака близости. Это достаточно распространенная проблема.

Речь идет о создании эмоционального пространства, где вы и ваш партнер действительно получаете удовольствие друг от друга, где вас чувствуют, видят и слышат.

Не хватает физической привязанности

Физическое осязание имеет решающее значение для поддержания эмоциональной связи между парами. Согласно исследованиям, пары, регулярно проявляющие физическую привязанность друг к другу, как правило, имеют более сильную эмоциональную связь.

В счастливом браке физическая привязанность, например объятия и держание за руки, важны для интимных моментов.

Однако если вы заметили, что эти маленькие жесты любви и связи стали редкими или вообще исчезли, это может указывать на более глубокую проблему в вашем браке.

Вы живете отдельными жизнями

Брак - это целая командная работа. Должна быть атмосфера единства и общих приключений.

Если вы и ваш мужчина находитесь на совершенно разных планетах с отдельными друзьями, увлечениями и жизненными историями, это может быть признаком того, что вам не хватает развлечений и удовольствия.

Помните, что полноценный брак - это когда два человека растут вместе, а не отдельно.

Если вы чувствуете, что ваши пути расходятся, возможно, пора поговорить искренне о том, что нужно изменить.

Постоянная критика

Когда критика становится постоянной и сосредотачивается только на негативе, это может быть признаком того, что вашему браку не хватает радости и удовлетворения.

Вместо того чтобы чувствовать любовь и поддержку, вы боитесь сказать или сделать что-то неправильное.

Вас не видят и не слышат

Здесь речь не идет о грандиозных жестах любви или постоянном внимании. Речь идет о простом акте, когда вас услышали.

Если ваши мысли, чувства и переживания остаются незамеченными, это может быть признаком того, что ваш брак не хватает радости и удовлетворения.

Следует помнить, что брак - это любовь, уважение и счастье. Речь идет о том, чтобы чувствовать себя любимыми, ценными и защищенными.