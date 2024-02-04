Психолог сказав, як чоловік може зруйнувати сімʼю (відео)

Чоловік своїми вчинками та поведінкою може зруйнувати не лише стосунки, а ще й свою родину.

А як саме чоловіки можуть це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео-розмову психолога Дмитра Остапенка з Олегом Богомазом.

Як чоловік може зруйнувати свою родину

"Найбільше зло, яке може зробити сам чоловік для своєї сім’ї - це його гордість в усіх випадках. Гордість, коли він не може визнати свої помилки, самозакоханість та егоїзм, коли він не може побачити потреби своєї жінки", - сказав Олег.

Також він навів приклад, що у кожної людини є “банк емоційного задоволення”, який заповнюється завдяки задоволенню простих базових потреб, як у чоловіка, так і у жінки - однаково, але вони різні.

"І якщо довгий час потреби жінки не задовольняються, а вона, наприклад, хоче спілкування, хоче відчувати фінансову безпеку - це одна з її потреб, для жінки, це як для чоловіка повага. Якщо ці потреби не задовольняються - то починає крити", - пояснив експерт.

Тобто, виходить, що коли чоловік не робить нічого, що могло б наповнити його жінку, вона вигорає і може піти, оскільки людина є емоційно спустошеною й у неї всередині не залишається нічого, немає енергії.

В таких випадках жінки можуть впадати в агресію, в депресію, можуть почати ненавидіти партнера, або знаходить те, чого їй не вистачає в іншій людині, яка з нею проводить час, слухає її, піклується, каже компліменти чим й наповнює жінку, а не відправляє до подруг.

"Тобто, наш чоловічий егоїзм і гордість - це дві найбільші проблеми майже в кожній родині", - підсумовує Олег.