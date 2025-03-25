Немає "медбратів" та "балерунів": як уникнути мовних пасток при озвучуванні професій

За словами мовознавця, чоловіка, який професійно займається балетом, часто називають "балеруном". Проте, як підкреслює Олександр Авраменко, такого слова в українській мові не існує. Натомість він пропонує використовувати правильні відповідники.

"Аби правильно назвати чоловіка-балерину, не кажіть "балерун". Замість цього використайте форму "танцівник балету" або ж "артист балету", - наголошує Авраменко.

Цікаво, що в Національному класифікаторі професій України нараховується 8 831 професійна назва, більшість із яких мають форму чоловічого роду, незалежно від того, кого вони позначають - чоловіків чи жінок. Попри це, існують і фемінітиви, як-от покоївка, економка, нянька, друкарка, медсестра.

"Хтось скаже - гендерна нерівність, але не поспішайте з висновками. В українській мові є й жіночі назви професій, наприклад, покоївка, економка, нянька, друкарка, медсестра. Поняття "медбрат" в класифікаторі не існує. Тож чоловіки, які завершують навчання за медичною спеціальністю також називаються медичними сестрами", - зауважив мовознавець.

Звісно, це викликає дискусії про гендерну рівність у мовних нормах, але водночас відображає традиції української мовної системи.

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