Нема сил, і все дратує? 5 способів вибратись із весняної апатії
Весна - час оновлення, але замість енергії й підйому багато хто стикається з апатією, втомою та відчуттям, що "нічого не хочеться". Чому це трапляється саме зараз і як собі допомогти, коли звичні поради не працюють?
Чому весною нас накриває апатія та як з неї вибратися і знову відчути бажання жити, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч Віталій Курсік.
Весна - пора оновлення, цвітіння та… виснаження. Замість енергії та натхнення багато хто відчуває втому, роздратування та небажання щось робити.
"Знайомо? Це класична весняна апатія. Але її можна подолати - головне, правильно підійти до цього питання", - каже експерт.
Чому нас накриває весняною апатією
Весна - це стрес для організму. Після зими тіло виснажене, змінюється біоритм, гормональна система перебудовується.
"А ще - нестача вітамінів, погодні перепади та звичка "зимового режиму", коли хотілося лише спати й ховатися під пледом", - пояснює коуч.
Як подолати весняну апатію
Дати собі трохи часу
Апатія - це сигнал, що організму потрібен відпочинок. Дозвольте собі кілька днів без докорів сумління: спіть більше, робіть тільки найнеобхідніше, не змушуйте себе "видушувати" енергію.
Перемкнути фокус на приємне
Якщо думка про роботу чи справи викликає тільки втому, знайдіть щось, що приносить задоволення: улюблену музику, книгу, прогулянки, спілкування з друзями.
"Маленькі радощі заряджають краще за будь-які мотиваційні промови", - підказує Віталій Курсік.
Вийти на сонце та повітря
Весняне сонце - природний антидепресант. Навіть 20 хвилин на день на свіжому повітрі покращать самопочуття й допоможуть мозку прокинутися.
Додати рух
Не обов’язково бігти у спортзал. Просто більше ходіть, зробіть кілька розтяжок зранку, рухайтеся під музику.
"Тіло скаже "дякую" - а разом із ним і настрій покращиться", - підкреслює фахівець.
Маленькі кроки - великі зміни
Якщо здається, що не хочеться нічого, поставте перед собою мінімальне завдання: не "розібрати всі справи", а просто написати список, не "почати нове життя", а встати з ліжка й випити склянку води.
Головне - почати рухатися. Весна - це не тільки пробудження природи, а й час, коли можна "перезапустити" себе.
"Якщо самостійно впоратися з апатією важко - можливо, це сигнал глибших внутрішніх блоків. У таких випадках варто звернутися до спеціаліста, який допоможе знайти джерело натхнення та сили для руху вперед", - резюмує Віталій Курсік.