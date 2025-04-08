Нема сил, і все дратує? 5 способів вибратись із весняної апатії

Весна - час оновлення, але замість енергії й підйому багато хто стикається з апатією, втомою та відчуттям, що "нічого не хочеться". Чому це трапляється саме зараз і як собі допомогти, коли звичні поради не працюють?

Чому весною нас накриває апатія та як з неї вибратися і знову відчути бажання жити, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч Віталій Курсік.

Весна - пора оновлення, цвітіння та… виснаження. Замість енергії та натхнення багато хто відчуває втому, роздратування та небажання щось робити.

"Знайомо? Це класична весняна апатія. Але її можна подолати - головне, правильно підійти до цього питання", - каже експерт.

Чому нас накриває весняною апатією

Весна - це стрес для організму. Після зими тіло виснажене, змінюється біоритм, гормональна система перебудовується.

"А ще - нестача вітамінів, погодні перепади та звичка "зимового режиму", коли хотілося лише спати й ховатися під пледом", - пояснює коуч.

Як подолати весняну апатію

Дати собі трохи часу

Апатія - це сигнал, що організму потрібен відпочинок. Дозвольте собі кілька днів без докорів сумління: спіть більше, робіть тільки найнеобхідніше, не змушуйте себе "видушувати" енергію.

Перемкнути фокус на приємне

Якщо думка про роботу чи справи викликає тільки втому, знайдіть щось, що приносить задоволення: улюблену музику, книгу, прогулянки, спілкування з друзями.

"Маленькі радощі заряджають краще за будь-які мотиваційні промови", - підказує Віталій Курсік.

Вийти на сонце та повітря

Весняне сонце - природний антидепресант. Навіть 20 хвилин на день на свіжому повітрі покращать самопочуття й допоможуть мозку прокинутися.

Додати рух

Не обов’язково бігти у спортзал. Просто більше ходіть, зробіть кілька розтяжок зранку, рухайтеся під музику.

"Тіло скаже "дякую" - а разом із ним і настрій покращиться", - підкреслює фахівець.

Маленькі кроки - великі зміни

Якщо здається, що не хочеться нічого, поставте перед собою мінімальне завдання: не "розібрати всі справи", а просто написати список, не "почати нове життя", а встати з ліжка й випити склянку води.

Головне - почати рухатися. Весна - це не тільки пробудження природи, а й час, коли можна "перезапустити" себе.

"Якщо самостійно впоратися з апатією важко - можливо, це сигнал глибших внутрішніх блоків. У таких випадках варто звернутися до спеціаліста, який допоможе знайти джерело натхнення та сили для руху вперед", - резюмує Віталій Курсік.