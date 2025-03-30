Слухати й чути: як розвинути головну навичку для гармонійного життя

Буває таке, що тебе начебто слухають, але зовсім не чують. Ти говориш, пояснюєш, навіть повторюєш, а у відповідь - лише ввічливе "угу" або стандартне "я тебе розумію", хоча зрозумів співрозмовник рівно нічого. Чому ми не чуємо ні інших, ні себе?

Як почути себе та навчитися слухати інших, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч Віталій Курсік.

За словами експерта, бувають різні ситуації, коли ми не можемо почути себе або інших. Це сильно шкодить комунікації, стосункам з близькими, а у першу чергу - нам самим.

"Наприклад: щось тривожить, всередині якась незрозуміла напруга, але немає сил чи бажання зупинитися і розібратися, що саме не так. Просто живеш далі, поки ця грудка не стане занадто великою. І от питання: чому ми так часто не чуємо ні інших, ні себе?", - каже коуч.

Він пояснює, що чути себе - це не так просто, як здається.

"Ми звикли жити на автоматі. Зранку каву - і вперед, у справах. Настрій? Та наче нормальний. Дратує щось? Ну, буває. Радість? Ну, так, приємно. Але якщо зупинитися і спитати себе: "Як я насправді?", відповідь може здивувати", - каже фахівець.

Він додав, що ще ми часто ігноруємо свої внутрішні сигнали, які подає наш мозок або тіло.

"Наприклад, тіло вже кричить: "Гей, мені потрібно відпочити!", але мозок каже: "Та перестань, ще купа справ". Серце шепоче: "Тобі тут не добре", але ми вперто залишаємося в токсичних стосунках або на роботі, яка висмоктує всі сили", - пояснює Віталій Курсік.

Чути себе - це не про магію чи езотерику, а про банальну звичку звертати увагу на свої почуття, не знецінювати їх і не тікати від них.

Чути інших - ще складніше. Але якщо чесно, слухати інших ще важче. Бо поки людина говорить, у голові вже формується відповідь, контраргумент або власна історія в тему.

Чи не так? Або коли хтось ділиться проблемами, одразу з’являється бажання давати поради, хоча насправді людині просто потрібно виговоритися.

"Іноді ми навіть не усвідомлюємо, що не слухаємо, а просто чекаємо своєї черги говорити. А ще - чуємо не те, що сказали, а те, що самі хочемо почути", - додає коуч.

Що з цим робити? Та нічого складного. Почати хоча б з маленького кроку:

Коли відчуваєш тривогу чи втому, запитати себе: "Що мене зараз турбує?"

Коли говориш з кимось, хоча б раз за розмову свідомо сфокусуватися на тому, що людина дійсно хоче сказати, а не на тому, що ти хочеш відповісти.

Іноді просто слухати. Без порад, без оцінок, без "я б на твоєму місці…".

"Здавалося б, просто, але практика показує, що це змінює все. А якщо розумієш, що слухати себе чи інших виходить не дуже - можна трохи потренуватися. Наприклад, з коучем. Бо іноді нам потрібен хтось, хто поставить правильне запитання, щоб ми нарешті почули найважливішу відповідь", - резюмує Віталій Курсік.

Вас може зацікавити: