Мої потреби: чому важливо слухати себе і як правильно їх задовольняти?

Мої власні потреби - це те, що має ключове значення для внутрішньої гармонії та психічного здоров'я. Всі ми маємо фізичні, емоційні та психологічні потреби, і якщо ми не навчилися правильно їх розпізнавати та задовольняти, це може призвести до стресу, вигорання або внутрішньої дисгармонії.

Як зрозуміти свої потреби, навчитися слухати себе та правильно задовольняти їх для гармонійного життя, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч Віталій Курсік.

Що таке потреби

Часто можна почути: "Слухай свої потреби", "Роби те, що тобі потрібно", "Піклуйся про себе". Звучить розумно, але давайте чесно - а що таке "власні потреби"? І як їх взагалі знайти, якщо все життя привчали думати спочатку про інших?

"Потреби - це не примхи. Багато хто плутає потреби з бажаннями. Наприклад, "Хочу відпочити на Балі" - це бажання. А ось "Мені потрібен відпочинок, бо я виснажений" - це вже потреба", - пояснює експерт.

Він додав, що є ще одна проблема, чому ми не вміємо розрізняти потреби та бажання, і слухати самих себе.

"Проблема в тому, що з дитинства нас часто вчили: "Не вередуй, потерпи!" - тобто твої потреби неважливі. "Думай про інших" - а про себе потім, якщо залишиться час. "Це егоїзм" - просити про допомогу чи брати паузу. У результаті багато дорослих навіть не знають, чого вони хочуть, але точно знають, що "треба бути хорошим", "не можна відмовляти", "важливо не розчарувати інших", - розповів Віталій Курсік.

Як зрозуміти свої потреби?

Слухай своє тіло

У тебе часто болить голова? Хронічна втома? Напруга в спині? Це може бути не просто "так буває", а сигнал, що щось не так - ти не даєш собі відпочинку, перевантажуєшся чи ігноруєш емоційний дискомфорт.

Звертай увагу на свої емоції

Роздратування, образа, смуток - це не просто поганий настрій, а індикатор, що якась твоя потреба не задоволена.

"Можливо, тобі не вистачає поваги, часу для себе чи щирого спілкування", - підказує коуч.

Відокремлюй "треба" від "хочу"

Якщо у твоєму житті більше "маю зробити", ніж "хочу зробити", це привід замислитися: чиї потреби ти насправді закриваєш?

Дозволь собі щось змінити

Бо визнавати свої потреби - це ще пів справи. Інша половина - дозволити собі їх задовольнити. І якщо зараз відчуваєш, що не знаєш, з чого почати - це нормально. Головне, що ти вже рухаєшся в правильному напрямку.

"А якщо розібратися самотужки складно - завжди є той, хто може допомогти подивитися на ситуацію з іншого боку. Бо слухати свої потреби - це не егоїзм, а основа внутрішньої гармонії", - резюмує Віталій Курсік.