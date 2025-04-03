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"Нема нічого дивного": 36-річна донька Демі Мур досі приймає ванну зі своїми сестрами

Четвер 03 квітня 2025 15:44
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"Нема нічого дивного": 36-річна донька Демі Мур досі приймає ванну зі своїми сестрами Румер Вілліс (фото: instagram.com/rumerwillis)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

36-річна акторка Румер, старша дочка Демі Мур і Брюса Вілліса, розповіла про нестандартне виховання своїх батьків.

Яке зізнання зробила донька найвідоміших зірок Голлівуду, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на подкаст What in the Winkler.

Як виявилося, Румер та її сестри Скаут і Таллула все життя купалися та спали разом. Ба більше, вони продовжують так робити у дорослому віці.

"Ми й досі приймаємо ванну разом із сестрами. Я виросла в такому домі. Можливо, люди вважають це дивним і божевільним, але для мене це нормально", - зізналася вона.

&quot;Нема нічого дивного&quot;: 36-річна донька Демі Мур досі приймає ванну зі своїми сестрамиТаллула, Румер та Скаут (фото: instagram.com/rumerwillis)

Румер також зауважила, що досі спить в одному ліжку зі своєю знаменитою 62-річною мамою.

"Я не вважаю це дивним", - пояснила акторка.

Вона також висловила сподівання, що матиме такі ж теплі стосунки зі своєю донькою Лу, яку народила від чоловіка-музиканта Дерека Річарда Томаса.

"Я сподіваюся, що моя донька Лу ще довго спатиме зі мною в одному ліжку. Я сплю разом із Луеттою і жодної ночі не провела без неї з моменту її народження", - поділилася зіркова матуся.

&quot;Нема нічого дивного&quot;: 36-річна донька Демі Мур досі приймає ванну зі своїми сестрамиРумер з донькою Луеттою (фото: instagram.com/rumerwillis)

Вже скоро акторка відзначатиме другий день народження донечки. Вона народила дівчинку 18 квітня 2023 року. Пологи відбувалися вдома. Під час процесу її підтримувала зіркова мама Демі Мур, якій вона неодноразово дякувала за допомогу та підтримку. Румер також має теплі стосунки з теперішньою дружиною Брюса, Еммою, яку називає "бонусною" бабусею для своєї доньки.

Нагадаємо, у 2022 році актор Брюс Вілліс оголосив про завершення акторської кар'єри через афазію, яка спричиняє втрату мовних функцій. Згодом родина повідомила, що розлад став наслідком лобово-скроневої деменції.

У 2023-му Емма Хемінг розповіла про погіршення самопочуття Вілліса. У нього почали зникати пам’ять та помітно погіршилися логічне мислення й сприйняття реальності.

Демі Мур та старші доньки постійно підтримують зв'язок з родиною. Разом з його коханою Еммою та їхніми спільними дочками Мейбл та Евелін вони доглядають Вілліса та проводять з ним час разом.

&quot;Нема нічого дивного&quot;: 36-річна донька Демі Мур досі приймає ванну зі своїми сестрамиБрюс з Демі Мур, Еммою Хемінг та доньками (фото: instagram.com/demimoore)

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