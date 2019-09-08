Богдан озадачил обращением к Зеленскому: до Нового года - и все (видео)

Андрей Богдан перекинулся парой фраз с Владимиром Зеленским - момент попал на видео
Владимир Зеленский в субботу, 7 сентября, лично приветствовал каждого украинского военнопленного, которые ступили на родную землю в Борисполе. Руководитель Офиса президента Андрей Богдан также присутствовал при этом радостном для всех украинцев событии.
В сети заметили один интересный нюанс на видео из Борисполя, когда Зеленский и Богдан уже покидали взлетно-посадочную полосу, встретив узников Кремля.
Зеленский подошел к Богдану со словами: "Андрей Иосифович, я вас поздравляю". После чего они они пожали друг другу руки и обнялись.
После чего Богдан сказал Зеленскому: "Я же говорю, что до Нового года поработаем, и все".
Зеленский рассмеялся, услышав эту фразу.
Что именно имел в виду руководитель Офиса президента, неизвестно.
Богдан удивил обращением к Зеленскому (видео: YouTube/Громадське)
Пользователи сети недоумевают, что имеено хотел сказать Андрей Богдан президенту.
"Славненько вышло, что ту сказать", - написала одна из пользовательниц, отметив время, на котором были сказаны слова.
Богдан удивил обращением к Зеленскому (скрин: YouTube/Громадське)
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