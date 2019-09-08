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Богдан озадачил обращением к Зеленскому: до Нового года - и все (видео)

STYLERЖизнь    08.09.2019 - 16:25
Богдан озадачил обращением к Зеленскому: до Нового года - и все (видео)
Андрей Богдан (фото: РБК-Украина)

Андрей Богдан перекинулся парой фраз с Владимиром Зеленским - момент попал на видео

Владимир Зеленский в субботу, 7 сентября, лично приветствовал каждого украинского военнопленного, которые ступили на родную землю в Борисполе. Руководитель Офиса президента Андрей Богдан также присутствовал при этом радостном для всех украинцев событии.

В сети заметили один интересный нюанс на видео из Борисполя, когда Зеленский и Богдан уже покидали взлетно-посадочную полосу, встретив узников Кремля.

Зеленский подошел к Богдану со словами: "Андрей Иосифович, я вас поздравляю". После чего они они пожали друг другу руки и обнялись.

После чего Богдан сказал Зеленскому: "Я же говорю, что до Нового года поработаем, и все".

Зеленский рассмеялся, услышав эту фразу.

Что именно имел в виду руководитель Офиса президента, неизвестно.

Богдан удивил обращением к Зеленскому (видео: YouTube/Громадське)

Пользователи сети недоумевают, что имеено хотел сказать Андрей Богдан президенту.

"Славненько вышло, что ту сказать", - написала одна из пользовательниц, отметив время, на котором были сказаны слова.

Богдан озадачил обращением к Зеленскому: до Нового года - и все (видео)Богдан озадачил обращением к Зеленскому: до Нового года - и все (видео)

Богдан удивил обращением к Зеленскому (скрин: YouTube/Громадське)

Ранее мы писали, что народный депутат 47-летняя Елена Криворучкина засветила в Верховной Раде интимную переписку.

Также сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" публично оконфузился - забыл фамилию новоизбранного премьер-министра.

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