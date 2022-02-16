Нельзя стричься и пить кофе: врач развенчала популярные мифы о беременности

Миф №1. Беременным можно пропускать по бокальчику красного, дорогого вина. Какой вред? Сплошная польза! Полезно для гемоглобина, сосудов, иммунитета.



Правда

Алкоголь из материнской крови прекрасно попадает к ребенку через пуповину.

Исследованиями доказано, что употребление алкоголя во время беременности может быть связано с выкидышами, мертворождением, а также с рядом пожизненных физических, поведенческих и умственных нарушений у ребенка в будущем, известных под названием фетальный алкогольный синдром (ФАС).



Если вы выпили алкоголь, не зная, что беременны - не страшно. Страшно, если вы продолжаете намеренно это делать, прикрываясь какой-то мифической пользой или чьими-то абсурдными рекомендациями.



Безопасных доз алкоголя для беременных мы не знаем. На сегодняшний день таких НЕ существует. Безопасного времени для его употребления (можно в третьем триместре, нельзя в первом) - тоже. Алкоголь во время беременности - табу.



Миф №2. Можно рассчитать пол ребенка.

В интернете куча аферистов, которые по луне, звездам, "обновлению" крови, дате рождения/свадьбы/первой брачной ночи, по дню цикла или китайскому календарю с удовольствием "помогут" вам зачать мальчика или девочку. Некоторые берут за это деньги и умудряются сколачивать целое состояние, продавая воздух.



Правда

Шансы зачать мальчика или девочку практически одинаковые (~ 50/50), полностью зависят от отца, от того, какой именно сперматозоид (Х или У) из сотен миллионов оплодотворит яйцеклетку.



Единственный гарантированный способ рождения ребенка определенного пола - ЭКО с ПГТ. Вариант дорогостоящий и запрещенный законом во многих странах. Все остальные методы (позы во время секса, половые акты ближе или дальше от дня овуляции, спринцевания влагалища содой и др.) - практически не влияют на ваши шансы и могут быть вредны.



Миф №3. Нельзя красить волосы, ногти, принимать горячую ванну.



Правда

Во время беременности совершенно безопасно принимать теплую ванну, но необходимо избегать перегрева. Не должно быть слишком жарко и горячо.

Красить волосы и ногти, конечно же, можно, в хорошо проветриваемом помещении. Это не связано ни с какими рисками для ребенка.

Миф №4. Беременным нельзя кофе

Правда

Можно, но не более 200 мл кофеина в день (примерно 2 чашки эспрессо). Кофеин также присутствует во многих газированных напитках, шоколаде, чае, поэтому обращайте внимание на все, что вы пьете и едите, подсчитывайте общее количество потребляемого кофеина в день.

Фото: Мифы о беременности, в которые не стоит верить (instagram.com/doctor_belokon)