Что нельзя сажать после перца на следующий год: перечень растений

Овощная культура имеет неглубокую корневую систему, а это значит, что она питается микроэлементами, расположенными в верхних слоях почвы.

Поэтому после перцев лучше высаживать растения с глубиной корней около 30 см.

После перцев стоит посадить черную редьку, репу, свеклу и морковь. Кроме того, можно посадить бобовые для восстановления состава почвы. Также можно посадить чеснок, лук и капусту.

Перец после себя может оставить инфекционные заболевания (фитофтороз, гниль и мучнистую росу), опасные для всех пасленовых.

Что нельзя сажать

После сезона, когда выращивались перцы, в земле могут остаться различные возбудители инфекций и бактерий, поэтому они очень опасны для всех пасленовых. Категорически запрещено сажать:

картофель;

баклажаны;

любые сорта перцев;

томаты.

По аналогичным причинам не растут тыквенные растения:

арбуз;

огурец;

кабачок;

тыква;

дыня;

патиссон.

Также есть ряд огородных растений, которые нейтрально относятся к предшественникам, в том числе перцу. К ним относятся: