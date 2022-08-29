Що не можна садити після перцю на наступний рік: перелік рослин

Овочева культура має неглибоку кореневу систему, а це означає, що вона живиться мікроелементами, розташованими у верхніх шарах грунту.

Тому після перців краще висаджувати рослини із глибиною коріння близько 30 см.

Після перців варто посадити чорну редьку, ріпу, буряк і морква. Крім того, можна посадити бобові для відновлення складу ґрунту. Також можна посадити часник, цибулю та капусту.

Перець після себе може залишити інфекційні захворювання (фітофтороз, гниль та борошнисту росу), небезпечні для всіх пасльонових.

Що не можна садити

Після сезону, коли вирощувалися перці, в землі можуть залишитися різні збудники інфекцій і бактерій, тому вони дуже небезпечні для всіх пасльонових. Категорично заборонено садити:

картоплю;

баклажани;

будь-які сорти перців;

томати.

З аналогічних причин не ростуть гарбузові рослини:

кавун;

огірок;

кабачок;

гарбуз;

диня;

патисон.

Також є ряд городніх рослин, які нейтрально відносяться до попередників, в тому числі перцю. До них відносяться: