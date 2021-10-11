Коли не можна давати в борг, щоб не збідніти: цінні поради
Є багато прикмет і забобонів, які пов'язані з грошима. Давати гроші в борг теж потрібно вміти, щоб не накликати на себе невдачу.
Про те, коли не можна давати гроші в борг пише ndsmi.by.
Коли не можна давати в борг
Гроші не можна давати в борг на зростаючому Місяці. І це не просто прикмета, Так говорить місячний календар. За словами астрологів, на зростаючому Місяці у людей повинні накопичуватися кошти. При цьому можливі помірні витрати
Але це ніяк не впливає на повернення коштів. Це тільки негативно позначається на фінансовій удачі.
Також не варто давати в борг у вечірній час або ж вночі. Згідно з народними прикметами, гроші краще позичати вдень. У таких випадках, ймовірність отримати назад кошти значно вища.
Ні в якому разі не потрібно давати гроші в борг, якщо у вас фінансові труднощі і ви прощаєтеся з останніми коштами. В іншому випадку ви накликаєте на себе неприємності.
Не треба давати гроші в борг в неділю. В останній день тижня переважає спокійна творча енергетика, і її легко порушити. Кажуть, що якщо в неділю дати гроші в борг, то вони можуть не повернутися.
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