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Коли не можна давати в борг, щоб не збідніти: цінні поради

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Понеділок 11 жовтня 2021 22:01
Коли не можна давати в борг, щоб не збідніти: цінні поради Фото: коли не можна давати гроші в борг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Є багато прикмет і забобонів, які пов'язані з грошима. Давати гроші в борг теж потрібно вміти, щоб не накликати на себе невдачу.

Про те, коли не можна давати гроші в борг пише ndsmi.by.

Коли не можна давати в борг

Гроші не можна давати в борг на зростаючому Місяці. І це не просто прикмета, Так говорить місячний календар. За словами астрологів, на зростаючому Місяці у людей повинні накопичуватися кошти. При цьому можливі помірні витрати

Але це ніяк не впливає на повернення коштів. Це тільки негативно позначається на фінансовій удачі.

Також не варто давати в борг у вечірній час або ж вночі. Згідно з народними прикметами, гроші краще позичати вдень. У таких випадках, ймовірність отримати назад кошти значно вища.

Ні в якому разі не потрібно давати гроші в борг, якщо у вас фінансові труднощі і ви прощаєтеся з останніми коштами. В іншому випадку ви накликаєте на себе неприємності.

Не треба давати гроші в борг в неділю. В останній день тижня переважає спокійна творча енергетика, і її легко порушити. Кажуть, що якщо в неділю дати гроші в борг, то вони можуть не повернутися.

Ми також писали, коли і як не можна позичати гроші, щоб не опинитися в злиднях.

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