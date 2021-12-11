Названы способы, которые помогут не тратить лишних денег в аэропорту
Все знают, что цены в аэропортах большие. Поэтому специалисты говорят, что сэкономить можно на воде, горячих напитках и интернете.
Об этом пишет Matador Network.
Принесите с собой термос
Если вы любите часто пить горячий чай или кофе, то принесите напитки с собой. В самолет вас не пропустят с жидкостью. Но никто не запрещает взять термос или собственную чашку с пакетиками чая.
Возьмите замороженную воду
Как известно, через личный досмотр нельзя пройти с водой. Но замороженную воду в бутылке можно попробовать пронести.
Отмечается, что вода должна быть идеально замороженной. В частности, если она растает, то ее придется выбросить.
Пользуйтесь бесплатным Wi-Fi
Возле залов ожидания бизнес-класса или лаунж-залов можно найти бесплатный Wi-Fi.
Где зарядить телефон
А если нужно зарядить телефон, поищите телевизор, ведь в аэропортах трудно найти розетки. А вот телевизоров обычно немало.
На задней панели телевизора могут быть USB-порты, к которым можно подсоединить телефон.
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