ru ua
Ср, 22 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Що не можна робити, якщо рейс затримується: цю помилку допускають усі

Новость на русском →
Середа 22 грудня 2021 19:47
Що не можна робити, якщо рейс затримується: цю помилку допускають усі Що робити, коли рейс затримується (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Мабуть, під час подорожі, найнеприємнішим є затримка рейсу. Зокрема, попри повідомлення про те, що літак вилетить пізніше, люди роблять поширену помилку та ризикують на нього запізнитися.

Про це пише Best Life.

Так, багато пасажирів, коли отримують звістку про затримку літака ще знаходяться вдома. До того ж вони вважають, що за таких обставин їм можна не поспішати в аеропорт. Однак, вони помиляються.

Фахівці кажуть, що незалежно від того, затримається ваш літак чи ні, потрібно прибути в аеропорт завчасно. Все тому, що реєстрацію на рейс зазвичай не переносять через затримку.

Також, якщо ви приїдете в аеропорт після закінчення реєстрації, то не зможете полетіти.

Окрім того, час затримки рейсу є орієнтовним, а не точним. До затримок призводять різні проблеми, а швидкість їх розв'язання може відрізнятися.

Якщо ви не встигнете на літак, то не зможете відшкодувати гроші за квитки. Зазначається, що переважна більшість авіакомпаній залишає за собою право збільшувати чи зменшувати час затримки, якщо ситуація змінилася. Тому, коли ви купуєте квитки на літак, то погоджуєтеся із цими умовами.

Раніше ми повідомляли, як не витрачати зайвих грошей в аеропорту.

Також ми писали, чому у літак варто сідати одним із перших.

Читайте РБК-Україна в Google News
Літак
LITE
День святої Ганни: що потрібно зробити в день покровительки жінок і дітей
День святої Ганни: що потрібно зробити в день покровительки жінок і дітей