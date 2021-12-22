Що не можна робити, якщо рейс затримується: цю помилку допускають усі

Мабуть, під час подорожі, найнеприємнішим є затримка рейсу. Зокрема, попри повідомлення про те, що літак вилетить пізніше, люди роблять поширену помилку та ризикують на нього запізнитися.

Так, багато пасажирів, коли отримують звістку про затримку літака ще знаходяться вдома. До того ж вони вважають, що за таких обставин їм можна не поспішати в аеропорт. Однак, вони помиляються.

Фахівці кажуть, що незалежно від того, затримається ваш літак чи ні, потрібно прибути в аеропорт завчасно. Все тому, що реєстрацію на рейс зазвичай не переносять через затримку.

Також, якщо ви приїдете в аеропорт після закінчення реєстрації, то не зможете полетіти.

Окрім того, час затримки рейсу є орієнтовним, а не точним. До затримок призводять різні проблеми, а швидкість їх розв'язання може відрізнятися.

Якщо ви не встигнете на літак, то не зможете відшкодувати гроші за квитки. Зазначається, що переважна більшість авіакомпаній залишає за собою право збільшувати чи зменшувати час затримки, якщо ситуація змінилася. Тому, коли ви купуєте квитки на літак, то погоджуєтеся із цими умовами.