Что нельзя делать перед визитом к стоматологу: это важно знать

Что нельзя делать перед визитом

Однако одно неосторожное действие может испортить все усилия. Речь идет об употреблении большого количества продуктов, богатых на витамин С, за день до или в день стоматологической процедуры.

По словам стоматолога, это может повлиять на эффективность местной анестезии. Однако небольшое количество продуктов, богатых витамином С, не должно снижать эффект. Это касается не только богатых на витамины продуктов, но и соответствующих пищевых добавок.

В частности, витамин С влияет на уровень pH в организме, что в свою очередь негативно сказывается на эффекте местной анестезии. Специалисты рекомендуют избегать приема пищевых добавок с витамином С по крайней мере за 48 часов до визита к стоматологу.

Как не бояться идти к стоматологу

Для многих визит к стоматологу является настоящим стрессом. Специалисты говорят, что такой страх возникает у тех, кто имел неприятный опыт лечения зубов.

Что поможет избавиться от страха перед посещением врача: