Що не можна робити перед візитом до стоматолога: це важливо знати

Що не можна робити перед візитом

Однак одна необережна дія може зіпсувати усі зусилля. Йдеться про вживання великої кількості продуктів, багатих на вітамін С, за день до або в день стоматологічної процедури.

За словами стоматолога, це може вплинути на ефективність місцевої анестезії. Однак невелика кількість продуктів, багатих на вітамін С, не повинна знижувати ефект. Це стосується не тільки багатих на вітаміни продуктів, але й відповідних харчових добавок.

Зокрема, вітамін С впливає на рівень pH в організмі, що своєю чергою негативно позначається на ефекті місцевої анестезії. Фахівці рекомендують уникати прийому харчових добавок із вітаміном С принаймні за 48 годин до візиту до стоматолога.

Як не боятись йти до стоматолога

Для багатьох візит до стоматолога є справжнім стресом. Спеціалісти кажуть, що такий страх виникає у тих, хто мав неприємний досвід лікування зубів.

Що допоможе позбутися страху перед відвідуванням лікаря: