Что нельзя делать на Яблочный Спас: народные приметы и традиции

19 августа православные христиане отмечают Яблочный Спас или Преображение Господне. Этот праздник выпадает на Успенский пост, поэтому необходимо соблюдать запреты этого времени, ведь существует множество запретов на работу в поле и по дому.
От какой работы нужно отказаться в этот день - читайте ниже.
На праздник Яблочного Спаса категорически нельзя скупиться, ругаться и сквернословить, говорить и желать плохое другим людям. В эй день нужно простить все обиды другим людям.
В частности, в это существуют следующие запреты:
Отметим, что на праздник Яблочного Спаса можно собирать яблоки нового урожая и заготавливать их на зиму: варить варенье, сушить и консервировать.
Также можно выпекать пироги из яблок, готовить блины и вареники с начинкой.
Кроме того, на Яблочный Спас люди особенно наблюдают за природой, поскольку на праздник еще с древних времен существовало много примет. К самым распространенным относят:
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