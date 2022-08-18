Що не можна робити на Яблучний Спас: народні прикмети та традиції

19 серпня православні християни відзначають Яблучний Спас або Преображення Господнє. Це свято випадає на Успенський пост, тому необхідно дотримуватися заборон цього часу, адже існує безліч заборон на роботу в поле і по дому.
Від якої роботи потрібно відмовитися у цей день - читайте нижче.
На свято Яблучного Спаса категорично не можна скупитися, лаятися і лихословити, говорити й бажати погане іншим людям. У ей день потрібно пробачити всі образи іншим людям.
Зокрема, у цей існують такі заборони:
Зазначимо, що на свято Яблучного Спаса можна збирати яблука нового врожаю і заготовлювати їх на зиму: варити варення, сушити і консервувати.
Також можна випікати пироги з яблук, готувати млинці та вареники з яблучною начинкою.
Окрім того, на Яблучний Спас люди особливо спостерігають за природою, оскільки на свято ще з давніх часів існувало багато прикмет. До найпоширеніших відносять:
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Також ми писали, що освятити в храмі для достатку на цілий рік на Яблучний Спас.