Что-то неладное творится: жителей Донецка поглотила паника (фото)

В оккупированном Донецке пенсионеры выстраиваются в километровые очереди, чтобы "на всякий случай" получить паспорт РФ. Это злит многих местных жителей, которые не видят смысла в действиях преимущественно пожилых людей.

При этом "власти" так называемой "ДНР" задерживают людей прямо возле административных зданий.

"Что-то неладное творится в Донецке. Ажиотаж вокруг паспортов РФ поглотил город. Километровые очереди, списки, переклички… На Щорса, 104 в 6:00 уже стоит толпа. Есть такие, которые приходят пораньше, и занимают очередь на собственный страх и риск быть задержанным из-за нарушения комендантского часа. Уже есть случаи задержания людей!" - рассказала одна горожанка.

В Донецке пенсионеры хотят получить паспорт России (фото: соцсети)

Слова женщины вывели из себя многих жителей оккупированных территорий, которые не могут понять: кому нужна "эта тряпка с вороной-мутантом".

"Заняться людям больше нечем, вот и стоят в очередях. Уверен, что процентов 90 хотят получить паспорт на всякий случай", - рассказывает Влад Федоров.

Татьяна Родионова отмечает, что "что-то неладное" творится в Донецке уже 5 лет.

"Идиотизм! На что рассчитывают люди? На пенсии и маткапитал? Так узнали бы условия получения! Мало получить гражданство, нужно и проживать на территории России и иметь прописку", - говорит Татьяна.

Еще один местный житель, пожелавший остаться инкогнито, считает, что фразу "Что-то неладное творится в Донецке" нужно "высечь в камне перед администрацией Чепушилина" и постить на каждом билборде города.

Напомним, что США и другие страны мира не будут признавать паспорта РФ, выданные жителям ОРДЛО.

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