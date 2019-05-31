Щось недобре коїться: жителів Донецька поглинула паніка (фото)

В окупованому Донецьку пенсіонери шикуються в кілометрові черги, щоб "провсяк випадок" отримати паспорт РФ. Це дратує багатьох місцевих жителів, які не бачать сенсу в діях переважно літніх людей.

При цьому "влада" так званої "ДНР" затримуює людей прямо біля адміністративних будівель.

"Щось недобре коїться в Донецьку. Ажіотаж навколо паспортів РФ поглинув місто. Кілометрові черги, списки, переклички... На Щорса, 104 в 6:00 вже стоїть натовп. Є такі, які приходять раніше, і займають чергу на власний страх і ризик бути затриманим за порушення комендантської години. Вже є випадки затримання людей!" - розповіла одна міщанка.

Донецьку пенсіонери хочуть отримати паспорт Росії (фото: соцмережі)

Слова жінки вивели з себе багатьох жителів окупованих територій, які не можуть зрозуміти: кому потрібна "ця ганчірка з вороною-мутантом".

"Зайнятися людям більше нічим, от і стоять у чергах. Впевнений, що 90 відсотків хочуть отримати паспорт на всяк випадок", - розповідає Влад Федоров.

Тетяна Родіонова зазначає, що "щось недобре" діється в Донецьку вже 5 років.

"Ідіотизм! На що розраховують люди? На пенсії і маткапітал? Так дізналися б умови отримання! Мало отримати громадянство, потрібно і проживати на території Росії і мати прописку", - говорить Тетяна.

Ще один місцевий житель, який побажав залишитися інкогніто, вважає, що фразу "щось недобре коїться в Донецьку" потрібно "висікти на камені перед адміністрацією Чепушиліна" і постити на кожному білборді міста.

Нагадаємо, що США і інші країни світу не будуть визнавати паспорта РФ, видані жителям ОРДЛО.

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