Жителям ОРДЛО с российскими паспортами могут запретить въезд в ЕС

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Профильная комиссия ЕС рассматривает вопрос о запрете на въезд

Комиссия Европейского союза изучит возможность запрета на въезд в ЕС гражданам оккупированных территорий Донбасса, у которых есть российские паспорта. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС обсудили вопрос о выдаче паспортов России на востоке Украины. 7 государств-членов хотят санкций. Они поручили комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами", - написал он.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям "Донецкой и Луганской народных республик".

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что для того, чтобы прекратить выдачу российских паспортов на Донбассе необходимо ввести масштабные санкции против России в виде системного ответа.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что в ближайшие недели Европейский союз продолжит изучать возможность введения санкций против России из-за выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре