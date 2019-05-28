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США не будут признавать паспорта РФ, выданные жителям ОРДЛО, - Волкер

Новости » Политика    28.05.2019 - 22:47
США не будут признавать паспорта РФ, выданные жителям ОРДЛО, - Волкер
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер заявил, что считает раздачу паспортов РФ украинским гражданам на востоке Украины "провокационным шагом"

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты не будут признавать паспорта Российской Федерации, выданные в неподконтрольных украинской власти районах Донбасса и в аннексированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Во время телефонного брифинга в Брюсселе, Волкер заявил, что считает раздачу  паспортов РФ украинским гражданам на востоке Украины "провокационным шагом". При этом он не считает, что украинцы массово пойдут по этим паспортам, поскольку "они и так достаточно страдают от российской оккупации в Донбассе".

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что недавнее решение Российской Федерации о выдаче паспортов жителям Донбасса нарушает минские договоренности. Он заявил, что такое решение президента России Владимира Путина является провокационным и подрывает реализацию минских договоренностей.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, которым упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям так называемых  "Донецкой и Луганской народных республик".

Также Комиссия Европейского союза изучит возможность запрета на въезд в ЕС жителям оккупированных территорий Донбасса, у которых есть российские паспорта.

 

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикипаспортКурт Волкер
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