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Некоторым украинцам повысят пенсии на 1, 5 тысячи: кто и когда получит надбавку

Пенсии в Украине повысят некоторым категориям (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Пенсии в Украине повысят некоторым людям после пересчета выплат в апреле. Надбавка в среднем увеличилась на 1, 5 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Кто получит надбавку

  • Увеличенные пенсии получат члены семей погибших в войне мужчин.
  • Минимальная гарантия относительно пенсий членам семьи погибшего военнослужащего составляет не менее 7800 грн, если речь идет о родителях и супругах, а если речь идет о детях погибшего то 6100 грн. на каждого.
  • Это относится также к членам семей погибших добровольцев территориальной обороны, ведь с апреля на добровольцев территориальной обороны распространены повышенные пенсионные гарантии, предусмотренные для военнослужащих.

Что нужно знать

Соответствующие изменения закреплены Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении норм, регулирующих вопрос определения категорий лиц, признаваемых ветеранами войны и членами семей погибших Защитников и Защитниц Украины, и предоставление им социальных гарантий".

Согласно этому Закону в круг участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны отнесены добровольцы Сил территориальной обороны и другие лица, вошедшие в состав добровольческих формирований территориального общества.

Лицам, принимавшим непосредственным участием в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, предоставлено право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее.

Напомним, в марте 2022 года в Украине были проиндексированные пенсии военным пенсионерам. Благодаря этому их средний размер превысил 8500 гривен.

Также мы писали, что пенсии по возрасту теперь будут назначать по новым правилам. 30 апреля вступил в силу Закон "О внесении изменения в некоторые законы Украины по совершенствованию пенсионного законодательства".

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Пенсии