Деяким українцям підвищать пенсії на 1,5 тисячі: хто і коли отримає надбавку

Хто отримає надбавку

Збільшені пенсії отримають члени сімей загиблих у війні чоловіків.

Мінімальна гарантія щодо пенсій членам сім'ї загиблого військовослужбовця становить не менше 7800 грн , якщо мова йде про батьків і подружжя, а якщо мова йде про дітей загиблого, то 6100 грн. на кожного.

, якщо мова йде про батьків і подружжя, а якщо мова йде про дітей загиблого, то Це відноситься також до членів сімей загиблих добровольців територіальної оборони, адже з квітня на добровольців територіальної оборони поширені підвищені пенсійні гарантії, передбачені для військовослужбовців.

Що потрібно знати

Відповідні зміни закріплені Законом України "Про внесення змін до деяких законів України про уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, визнаних ветеранами війни та членами сімей загиблих захисників і захисниць України, та надання їм соціальних гарантій".

Згідно з цим Законом до кола учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни віднесені добровольці Сил територіальної оборони та інші особи, які увійшли до складу добровольчих формувань територіального товариства.

Особам, які брали безпосередньою участю у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше.