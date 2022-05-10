Деяким українцям підвищать пенсії на 1,5 тисячі: хто і коли отримає надбавку

Пенсії в Україні підвищать деяким людям після перерахунку виплат у квітні. Надбавка в середньому збільшилася на 1,5 тисяч гривень.
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.
Відповідні зміни закріплені Законом України "Про внесення змін до деяких законів України про уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, визнаних ветеранами війни та членами сімей загиблих захисників і захисниць України, та надання їм соціальних гарантій".
Згідно з цим Законом до кола учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни віднесені добровольці Сил територіальної оборони та інші особи, які увійшли до складу добровольчих формувань територіального товариства.
Особам, які брали безпосередньою участю у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше.
Нагадаємо, у березні 2022 року в Україні були проіндексовані пенсії військовим пенсіонерам. Завдяки цьому їх середній розмір перевищив 8500 гривень.
Також ми писали, що пенсії за віком тепер призначатимуть за новими правилами. 30 квітня набув чинності Закон "Про внесення зміни до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства".