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Некоторые украинцы могут избежать призыва в армию: кто не подлежит мобилизации

Кто может избежать мобилизации (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, введенная из-за вторжения России. В законе "О воинской обязанности и военной службе" есть категория лиц, которые освобождаются от призыва в армию. Медики объяснили, могут ли призвать украинцев, которые лечатся с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ).

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОС) Минздрава Украины.

Кто принадлежит к пациентам ЗПТ

Пациенты ЗПТ - это лица с психическими и поведенческими расстройствами, возникшими вследствие употребления опиоидов с установленным диагнозом зависимости согласно МКБ-10: F11 "Расстройства психики и поведения вследствие употребления опиоидов".

В соответствии с расписанием болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, утвержденного министром обороны Украины от 14 августа 2008 года №402, статьи 15, такие люди освобождаются как от мобилизации, так и от службы в армии.

Также такие лица имеют следующие категории непригодности к военной службе при:

  • синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами - непригодны к военной службе с исключением из воинского учета;
  • синдроме зависимости с умеренными или незначительными психическими расстройствами - непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно годны в военное время.

Что делать, если пациент получил повестку

Медики говорят, что люди, получившие повестки, обязаны обратиться к военных комиссариатов, чтобы пройти военно-врачебную комиссию и получить ее заключение (в зависимости от синдрома) об исключении с воинского учета/непригодности к военной службе в мирное время, ограниченной годности в военное время.

Медики рассказали, освобождаются ли от призыва пациенты заместительной терапии (phc.org.ua)

Ранее мы сообщали, кто не подлежит призыву на военную службу.

Также мы писали, кто имеет право на отсрочку во время призыва в ВСУ.

Кроме того, мы называли условие призыва женщин во время мобилизации.

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мобилизация в Украине