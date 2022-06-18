Некоторые украинцы могут избежать призыва в армию: кто не подлежит мобилизации

Кто принадлежит к пациентам ЗПТ

Пациенты ЗПТ - это лица с психическими и поведенческими расстройствами, возникшими вследствие употребления опиоидов с установленным диагнозом зависимости согласно МКБ-10: F11 "Расстройства психики и поведения вследствие употребления опиоидов".

В соответствии с расписанием болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, утвержденного министром обороны Украины от 14 августа 2008 года №402, статьи 15, такие люди освобождаются как от мобилизации, так и от службы в армии.

Также такие лица имеют следующие категории непригодности к военной службе при:

синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами - непригодны к военной службе с исключением из воинского учета;

синдроме зависимости с умеренными или незначительными психическими расстройствами - непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно годны в военное время.

Что делать, если пациент получил повестку

Медики говорят, что люди, получившие повестки, обязаны обратиться к военных комиссариатов, чтобы пройти военно-врачебную комиссию и получить ее заключение (в зависимости от синдрома) об исключении с воинского учета/непригодности к военной службе в мирное время, ограниченной годности в военное время.

Медики рассказали, освобождаются ли от призыва пациенты заместительной терапии (phc.org.ua)