Деякі українці можуть уникнути призову до армії: хто не підлягає мобілізації

Хто належить до пацієнтів ЗПТ

Пацієнти ЗПТ - це особи із психічними та поведінковими розладами, що виникли внаслідок вживання опіоїдів зі встановленим діагнозом залежності згідно з МКХ-10: F11 "Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів".

Відповідно до розкладу хвороб, станів та фізичних недоліків, що визначають ступінь придатності до військової служби, затвердженого міністром оборони України від 14 серпня 2008 року №402, статті 15, такі люди звільняються як від мобілізації, так і від служби в армії.

Також такі особи мають наступні категорії непридатності до військової служби при:

синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами - непридатні до військової служби з виключенням із військового обліку;

синдромі залежності з помірними або незначними психічними розладами - непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час.

Що робити, якщо пацієнт отримав повістку

Медики кажуть, що люди, які отримали повістки, зобов’язані звернутися до військових комісаріатів, щоби пройти військово-лікарську комісію та отримати її висновок (залежно від синдрому) про виключення з військового обліку/непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час.

Медики розповіли, чи звільняються від призову пацієнти замісної терапії (phc.org.ua)