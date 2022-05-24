Срочная военная служба: кого призывают и кто имеет право на отсрочку

Призыву на срочную военную службу в Украине подлежат мужчины от 18 до 27 лет. Но многие из них имеют право на отсрочку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения ГО " ОПОРА" .

Когда происходит призыв на срочную военную службу

Сроки проведения призыва (призывов) граждан Украины на срочную военную службу определяются указом президента Украины.

Такой указ публикуется в средствах массовой информации не позднее чем за месяц до окончания года, предшествующего году призыва (призывов) граждан Украины на срочную военную службу, кроме указа о призыве (призывах) граждан Украины на срочную военную службу в особый период, который публикуется не позднее чем за месяц до начала проведения призыва (призывов) граждан Украины на срочную военную службу.

Проводят призыв на срочную военную службу весной 2022 года

По сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, призыв на срочную военную службу в апреле-июне текущего года не будут проводить.

Да, указом президента Украины от 11 апреля 2022 г. №230/2022 были внесены изменения в указ, в котором изъяли положения о призыве на срочную военную службу граждан Украины в апреле-июне 2022 года.

Согласно редакции этого указа от 12.04.2022, призыв на срочную военную службу планируют в октябре-декабре 2022 года.

Кого призывают на срочную военную службу

На срочную военную службу призывают:

пригодных для этого по состоянию здоровья

граждан Украины

мужского пола

которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста

и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Кто имеет право на отсрочку от призыва на срочную военную службу

Особенности отсрочки от призыва на срочную военную службу регулирует ст. 17 закона “О воинской обязанности и военной службе”.

Примерами (но не исчерпывающими) для отсрочки могут служить такие случаи.

Отсрочку по семейным обстоятельствам предоставляют по желанию лица призывникам, имеющим:

нетрудоспособных отца и мать или одинокого нетрудоспособного отца (одинокую нетрудоспособную мать) или нетрудоспособных лиц, под опекой, попечительством или на иждивении которых находился призывник, или лиц, над которыми призывник осуществляет опеку или попечительство, если они не имеют других трудоспособных лиц-граждан Украины, обязанных в соответствии с законодательством их содержать;

несовершеннолетних родных (полнородных или неполнородных) братьев и сестер или нетрудоспособных родных (полнородных или неполнородных) братьев и сестер независимо от их возраста, если они не имеют других трудоспособных лиц, кроме призывника, обязанных в соответствии с законодательством их содержать;

ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, которого (которых) воспитывают самостоятельно;

ребенка в возрасте до трех лет;

двух и более детей;

беременную жену;

или является лицом из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Отсрочка у связи с получением образования. Также отсрочку от призыва на срочную военную службу для получения образования на весь период обучения предоставляют гражданам призывного возраста, которые учатся:

в учреждениях общего среднего образования III степени и профессиональной (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения (однако в случае достижения такими призывниками 21-летнего возраста отсрочка теряет силу);

в учреждениях профессионального образования с дневной формой обучения, в том числе при получении начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам ступенчатой системы образования;

в учреждениях профессионального и / или высшего образования с дневной формой обучения, в том числе при получении следующей степени образования;

в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Отсрочка для продолжения профессиональной деятельности. Отсрочку от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности предоставляют таким гражданам призывного возраста:

педагогическим работникам, которые получили высшее образование, основным местом работы которых являются учреждения общего среднего образования, при условии полной нагрузки на занимаемой должности - на весь период их работы по специальности;

медицинским работникам при условии полной нагрузки на занимаемой должности - на весь период их работы по специальности в сельской местности;

священнослужителям, которые закончили учреждения высшего или среднего духовного образования и занимают должность в религиозных организациях, действующих на основе устава (положения), зарегистрированного в установленном порядке, - на время исполнения обязанностей священнослужителя;

сельским, поселковым, городским головам - на срок выполнения ими этих полномочий;

лицам, которые имеют степень доктора философии (кандидата наук / доктора искусств или доктора наук и работающим на должностях по специальности в соответствии с группой специальностей по отраслям знаний (науки) / искусств, по которым присуждена ученая / образовательно-творческая степень, - на весь период их работы по этой специальности;

резервистам - на весь период службы в военном резерве;

полицейским, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты и работникам Государственного бюро расследований - на весь период их службы;

сотрудникам Службы судебной охраны на весь период их службы.

Кого освобождают от призыва на срочную военную службу

Основания освобождения от призыва на срочную военную службу определены в ст. 18 Закона “О воинской обязанности и военной службе”. Так, от призыва на срочную военную службу в мирное время освобождают граждан Украины:

которые признаны лицами с инвалидностью или по состоянию здоровья непригодными к военной службе в мирное время;

которые ко дню отправления на срочную военную службу достигли 27-летнего возраста;

которые выполнили обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов;

отец или мать, родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра которых погибли, умерли или стали лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных. Призывники, имеющие право на освобождение от призыва на этом основании, могут его не использовать;

воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

которые воспитывают ребенка, больного тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, что обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужем), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

которые осуществляют опеку над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным; занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы либо за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

которые до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

которые были осуждены за совершение уголовного правонарушения к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;

которым после окончания учреждений высшего образования присвоены военные (специальные) звания офицерского (начальствующего) состава.

Напомним, в сентябре 2021 года Кабинет министров утвердил численность срочников во время осеннего призыва в количестве 13 575 человек, из них: в ряды Вооруженных сил - 6 500 человек, Национальной гвардии - 4 775 лиц, Государственной пограничной службы - 1 700 человек, Государственной специальной службы транспорта - 600 человек.